Θρήνος στην Πάτρα: Λουλούδια και κεριά άφησαν συγγενείς και φίλοι στο σημείο όπου σκοτώθηκαν ο 19χρονος και η 17χρονη, βίντεο και φωτογραφίες

Οι δύο νέοι σκοτώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου σε τροχαίο στην περιοχή της Παραλίας, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο πρώτος εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε κολώνα





Η είδηση του χαμού του 19χρονου Νίκου και της 17χρονης Αγγελικής, που σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» σε κολώνα προκάλεσε σοκ σε γνωστούς και φίλους.















Δείτε φωτογραφίες



Κλείσιμο







Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Πάτρας για τον ξαφνικό χαμό δύο νέων ανθρώπων από τροχαίο το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Παραλίας.Η είδηση του χαμού του 19χρονου Νίκου και της 17χρονης Αγγελικής, που σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» σε κολώνα προκάλεσε σοκ σε γνωστούς και φίλους.Σύμφωνα με το apohxos.gr, από το πρωί της Κυριακής, συγγενίς, φίλοι, αλλά και άνθρωποι που έμαθαν το μοιραίο νέο περνούσαν από το σημείο του δυστυχήματος για να αφήσουν λίγα λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων.Συγκεκριμένα, συγγενείς και φίλοι καταρρακωμένοι έφταναν από το πρωί στο σημείο, με κλάματα χωρίς να μπορούν να αρθρώσουν λέξη. Άφηναν λίγα λουλούδια και κεριά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως χάθηκε ο 19χρονος κι η 17χρονη που ήταν η συνοδηγός στο μοιραίο όχημα.



Η ανακοίνωση της Αστυνομίας Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το βράδυ,στην Παραλία Πατρών.



Ειδικότερα, 19χρονος ημεδαπός άνδρας οδηγώντας αυτοκίνητο, με συνοδηγό μια 17χρονη, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα προειδοποιητικού σηματοδότη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του οχήματος και της ανήλικης συνεπιβάτη.



Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του ρροχαίου δυστυχήματος.