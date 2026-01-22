Έκτακτη χρηματοδότηση στον Δήμο Γλυφάδας για την αντιμετώπιση των ζημιών από την κακοκαιρία
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναμένεται να κηρυχθεί ο δήμος - Η έκτακτη χρηματοδότηση θα γίνει από το υπουργείο Εσωτερικών
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναμένεται να κηρυχθεί άμεσα ο Δήμος Γλυφάδας, με απόφαση του υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, λόγω των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσαν τα χθεσινά ακραία καιρικά φαινόμενα.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο Δήμος Γλυφάδας υποβάλλει σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, συνοδευόμενο από αναλυτική καταγραφή των ζημιών στη δημοτική περιουσία, στο οδικό δίκτυο και σε υποδομές, προκειμένου να δρομολογηθεί η αποκατάστασή τους.
Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης διαβεβαίωσε τον δήμαρχο Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου για την άμεση προώθηση και ικανοποίηση του αιτήματος, καθώς και για την έκτακτη χρηματοδότηση του δήμου.
Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Δήμου Γλυφάδας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Σάββας Χιονίδης, με στόχο τον καλύτερο δυνατό συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών για την αποκατάσταση των ζημιών.
