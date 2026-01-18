Αντιναύαρχος δάκρυσε για την φρεγάτα «Κίμων»: Έκλαιγα όταν την είδα και ακόμα κλαίω, είμαι υπερήφανος για την πατρίδα μου, δείτε βίντεο

Μετά από όσα υπέστη η πατρίδα μας με τα κτηνώδη μνημόνια που επί τόσα χρόνια δεν πήραμε ούτε βάρκα και τώρα είμαστε μια τεράστια δύναμη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε ο Αντιναύαρχος εν αποστρατεία Σπυρίδων Πρεβαινάς