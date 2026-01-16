Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Φρεγάτα Κίμων: Ναυτικοί Δόκιμοι την υποδέχθηκαν φωνάζοντας «ζήτω το Πολεμικό Ναυτικό»
Παρατάχθηκαν έξω από τη σχολή τους και έβγαλαν τα πηλίκιά τους για να αποδώσουν τιμές
Με τον δικό τους τρόπο απέδωσαν τιμές στην πρώτη ελληνική Belharra, τη φρεγάτα Κίμων, οι Ναυτικοί Δόκιμοι ενώ το νέο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού κατευθυνόταν προς τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας.
Οι σπουδαστές της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων παρατάχθηκαν μπροστά από τη σχολή τους, έβγαλαν τα πηλίκιά τους και φώναξαν «ζήτω το Έθνος» και «ζήτω το Πολεμικό Ναυτικό».
«Το μέλλον ενός ισχυρού Πολεμικού Ναυτικού. ⚓🇬🇷» ήταν η λεζάντα του βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στο Instagram
Σε άλλο βίντεο από την άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας τα πλάνα από drone κατέγραψαν τη στιγμή που η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra εισέρχεται στη θαλάσσια περιοχή της Σαλαμίνας πλέοντας προς τον Ναύσταθμό όπου έγινε η υποδοχή της από την πολιτική ηγεσία και την στρατιωτική ηγεσία της χώρας, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Στο βίντεο του UPSTORIES φαίνονται δύο μικρότερα πλοία να έχουν στήσει μια υδάτινη αψίδα θριάμβου για την... άρτι αφιχθείσα φρεγάτα «Κίμων» με εντυπωσιακού πίδακες νερού. Η φουτουριστική όψη της Belharra είναι κυριολεκτικά καθηλωτική, καθώς το μέγεθός της και μόνο προκαλεί δέος.
Μάλιστα, το βίντεο έχει ντυθεί με το εμβατήριο «Ο Ναύτης του Αιγαίου», προσδίδοντας ακόμη πιο πατριωτική χροιά στην έλευση της Belharra.
