Τραγωδία στην Χαλκίδα: Νεκρή 13χρονη μαθήτρια από επιπλοκές της γρίπης, το αντίο του ειδικού σχολείου
ΕΛΛΑΔΑ
Γρίπη Θάνατος Παιδί Χαλκίδα Εύβοια

Τραγωδία στην Χαλκίδα: Νεκρή 13χρονη μαθήτρια από επιπλοκές της γρίπης, το αντίο του ειδικού σχολείου

Η Κάτια « είχε αυτή τη μαγική ουσία που όποιος συναναστρεφόταν μαζί της γέμιζε η καρδιά του αγάπη» γράφει ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου

Τραγωδία στην Χαλκίδα: Νεκρή 13χρονη μαθήτρια από επιπλοκές της γρίπης, το αντίο του ειδικού σχολείου
16 ΣΧΟΛΙΑ
Την τελευταία της πνοή άφησε μια 13χρονη μαθήτρια στην Εύβοια, βυθίζοντας στη θλίψη τη σχολική κοινότητα του Ειδικού Σχολείου στη Χαλκίδα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 13χρονη εξέπνευσε από επιπλοκές της γρίπης. Στη συλλυπητήρια ανακοίνωση, ο αύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου, αναφέρει πως «η Κάτια είχε αυτή τη μαγική ουσία που όποιος συναναστρεφόταν μαζί της γέμιζε η καρδιά του αγάπη».

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη μικρή μας Κάτια, μαθήτρια του σχολείου μας. Μια φωτεινή ψυχή, μια γενναία μαχήτρια, που πάλεψε με δύναμη και αξιοπρέπεια τις μάχες της ζωής», αναφέρει ο σύλλογος γονέων.

«Ήταν τυχερή γιατί είχε δίπλα της μια οικογένεια που την αγαπούσε απεριόριστα, τη φρόντιζε και τη στήριζε σε κάθε της αγώνα. Ας κρατήσουμε στη μνήμη μας το φως της ψυχής της, που αντικατοπτριζόταν στο χαμόγελό της και θα συνεχίσει να φωτίζει τις καρδιές μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Κάτια θα σε θυμόμαστε πάντα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Τραγωδία στην Χαλκίδα: Νεκρή 13χρονη μαθήτρια από επιπλοκές της γρίπης, το αντίο του ειδικού σχολείου
16 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης