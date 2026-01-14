Ιστορικό καφέ κλείνει μετά από 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Καφετέρια Θεσσαλονίκη

Ιστορικό καφέ κλείνει μετά από 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη

Αποτέλεσε αγαπημένο στέκι φοιτητών και νέων της πόλης

Ιστορικό καφέ κλείνει μετά από 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη
Τίτλοι τέλους για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα καφέ του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Μετά από τέσσερις δεκαετίες συνεχούς παρουσίας, στη διάρκεια των οποίων εξελίχθηκε σε σταθερό σημείο συνάντησης για φοιτητές και νεολαία, το Ηλιοτρόπιο στην πλατεία Ναυαρίνου ανακοίνωσε την οριστική παύση της λειτουργίας του. Η απόφαση γνωστοποιήθηκε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για δεκαετίες, τα τραπεζάκια του γέμισαν με κόσμο που απολάμβανε τον καφέ του, έπαιζε επιτραπέζια ή έπινε το ποτό του στην καρδιά της πόλης, δημιουργώντας αναμνήσεις και στιγμές. Σύμφωνα με το rthess.gr,  Το καφέ είχε μεταφερθεί για ένα διάστημα στην οδό Δεσπεραί, επίσης στο κέντρο, πριν επιστρέψει ξανά στη Ναυαρίνου.

