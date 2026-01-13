Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Οικογενειακό κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με «βιτρίνα» κατάστημα στα Άνω Λιόσια, 5 συλλήψεις
Tα τρία από τα πέντε άτομα που συνελήφθησαν ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας
Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, εκ των οποίων τα τρία μέλη της ίδιας οικογένειας, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, βάζοντας τέλος στη δράση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στα Άνω Λιόσια, με ορμητήριο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής 11 Ιανουαρίου 2026, με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε., και είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 69χρονης ημεδαπής, των δύο γιων της ηλικίας 46 και 47 ετών, καθώς και 21χρονου εργαζόμενου διανομέα, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών και, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Παράλληλα, συνελήφθη και 45χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, την οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε μόλις προμηθευτεί από το συγκεκριμένο κατάστημα.
Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, η 69χρονη ιδιοκτήτρια, από κοινού με τους γιους της και τον 21χρονο εργαζόμενο, είχαν μετατρέψει το κατάστημα σε σημείο πώλησης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Τον χώρο τον επισκεπτόταν καθημερινά μεγάλος αριθμός ατόμων, όπου αρχικά συνομιλούσε με τους κατηγορούμενους και στη συνέχεια εισερχόταν σε ξεχωριστό δωμάτιο, παραμένοντας εκεί για μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς να προβαίνουν σε αγορά νόμιμων προϊόντων.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη του κυκλώματος είχαν λάβει μέτρα αντιπαρακολούθησης, ελέγχοντας συστηματικά τόσο τους επισκέπτες όσο και τον περιβάλλοντα χώρο.
Κατά τις έρευνες στο κατάστημα και στις οικίες των κατηγορουμένων, κατασχέθηκαν ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, χρηματικό ποσό, καθώς και τέσσερις κυνηγετικές καραμπίνες χωρίς άδεια κατοχής.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
