Εκτιμώ τον Φαραντούρη, αλλά ενεργοί πολιτικοί δεν μπορούν να ενταχθούν στο νέο κόμμα, λέει η Καρυστιανού
Εκτιμώ τον Φαραντούρη, αλλά ενεργοί πολιτικοί δεν μπορούν να ενταχθούν στο νέο κόμμα, λέει η Καρυστιανού
Θα ανακοινώσουμε κόμμα όταν έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα, είναι σίγουρη η συμμετοχή στις επόμενες εκλογές, δήλωσε - Η αντίδραση του ευρωβουλευτή
Τη βεβαιότητα πως το νέο κόμμα που δημιουργεί, θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές, εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού σε τηλεοπτικές της δηλώσεις. Ταυτόχρονα, απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχει ρόλο στο κόμμα της ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, που πρόσφατα διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ. «Ο κ.Φαραντούρης μας βοήθησε πάρα πολύ με το άρθρο 86», είπε και πρόσθεσε ότι τον εκτιμά σαν άνθρωπο, αλλά «το καινούργιο εγχείρημα έχει κάποια πολύ αυστηρά πλαίσια λειτουργίας και ένα από αυτά είναι ότι δεν μπορούν να ενταχθούν ενεργοί πολιτικοί. Ή πολιτικοί οι οποίοι ενεπλάκησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και έφεραν τη χώρα σ' αυτή την κατάσταση».
Δείτε το βίντεο:
Η κυρία Καρυστιανού ερωτήθηκε και για το χρόνο των επίσημων ανακοινώσεων για το κόμμα της και είπε πως αυτές θα γίνουν όταν υπάρξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα.
«Επειδή παίρνουμε πολύ σοβαρά το έργο το οποίο μας δόθηκε κι επειδή εγώ, πραγματικά, μετά τον θάνατο της κόρης μου, βλέποντας όλα αυτά, θεωρώ πως μπήκα σε μια αποστολή... Για εμένα, ο μοναδικός και τελικός σκοπός είναι η δικαίωση του παιδιού μου και μέσα από αυτό και η δικαίωση της χώρας, όσον αφορά τα ζητήματα διαφάνειας και διαπλοκής» είπε αρχικά η κ. Καρυστιανού, μιλώντας στον ΑΝΤ1.
«Όταν είμαστε έτοιμοι και έχουμε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να πούμε πέντε πράγματα στην κοινωνία και να ζητήσουμε τη στήριξη, προκειμένου να τα υλοποιήσουμε, τότε θα ανακοινωθεί. Δεν υπάρχει κάποια βιασύνη, αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε κι εμείς» πρόσθεσε.
Η αντίδραση του Φαραντούρη
Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης από την πλευρά του, μετά τις δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων δήλωσε ότι συνεχίζει να καλωσορίζει την κάθοδο στην πολιτική όποιου προσώπου επιθυμεί να δώσει την μάχη δημοκρατικά, ενώ είπε ότι να μην προεξοφλεί την συμμετοχή του πουθενά.
Τόνισε επίσης ότι οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε πολιτικό εγχείρημα σχετίζονται με τα πρόσωπα και τις πολιτικές σε 3 άξονες: Εθνική κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη, περιφερειακή ανάπτυξη.
Δείτε την ανακοίνωσή του:
«Συνεχίζω να καλωσορίζω την κάθοδο στην πολιτική οποιουδήποτε πολίτη και ενώνω τη φωνή μου για δικαιοσύνη και διαφάνεια. Επαναλαμβάνω αυτό που απ' την πρώτη στιγμή είπα, να μην προεξοφλεί κανείς τη συμμετοχή μου πουθενά. Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή μου σε οποιοδήποτε πολιτικό εγχείρημα είναι τα πρόσωπα και οι πολιτικές και οι 3 άξονες: Εθνική κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη, περιφερειακή ανάπτυξη. Το αίτημα για δικαιοσύνη είναι πιο επίκαιρο από ποτέ αλλά δεν είναι το μόνο. Στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις τον αγώνα του κινήματος των πολιτών και των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και καλωσορίζω για ακόμη μια φορά την κάθοδο στην πολιτική όποιου προσώπου επιθυμεί να δώσει τη μάχη μέσα στους δημοκρατικούς θεσμούς. Κι ασφαλώς παραμένω προσηλωμένος στο έργο μου στην Ευρωβουλή, όπως άλλωστε έχω απ' την αρχή δεσμευθεί».
:
Δείτε το βίντεο:
Η κυρία Καρυστιανού ερωτήθηκε και για το χρόνο των επίσημων ανακοινώσεων για το κόμμα της και είπε πως αυτές θα γίνουν όταν υπάρξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα.
«Επειδή παίρνουμε πολύ σοβαρά το έργο το οποίο μας δόθηκε κι επειδή εγώ, πραγματικά, μετά τον θάνατο της κόρης μου, βλέποντας όλα αυτά, θεωρώ πως μπήκα σε μια αποστολή... Για εμένα, ο μοναδικός και τελικός σκοπός είναι η δικαίωση του παιδιού μου και μέσα από αυτό και η δικαίωση της χώρας, όσον αφορά τα ζητήματα διαφάνειας και διαπλοκής» είπε αρχικά η κ. Καρυστιανού, μιλώντας στον ΑΝΤ1.
«Όταν είμαστε έτοιμοι και έχουμε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να πούμε πέντε πράγματα στην κοινωνία και να ζητήσουμε τη στήριξη, προκειμένου να τα υλοποιήσουμε, τότε θα ανακοινωθεί. Δεν υπάρχει κάποια βιασύνη, αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε κι εμείς» πρόσθεσε.
Η αντίδραση του Φαραντούρη
Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης από την πλευρά του, μετά τις δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων δήλωσε ότι συνεχίζει να καλωσορίζει την κάθοδο στην πολιτική όποιου προσώπου επιθυμεί να δώσει την μάχη δημοκρατικά, ενώ είπε ότι να μην προεξοφλεί την συμμετοχή του πουθενά.
Τόνισε επίσης ότι οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε πολιτικό εγχείρημα σχετίζονται με τα πρόσωπα και τις πολιτικές σε 3 άξονες: Εθνική κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη, περιφερειακή ανάπτυξη.
Δείτε την ανακοίνωσή του:
«Συνεχίζω να καλωσορίζω την κάθοδο στην πολιτική οποιουδήποτε πολίτη και ενώνω τη φωνή μου για δικαιοσύνη και διαφάνεια. Επαναλαμβάνω αυτό που απ' την πρώτη στιγμή είπα, να μην προεξοφλεί κανείς τη συμμετοχή μου πουθενά. Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή μου σε οποιοδήποτε πολιτικό εγχείρημα είναι τα πρόσωπα και οι πολιτικές και οι 3 άξονες: Εθνική κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη, περιφερειακή ανάπτυξη. Το αίτημα για δικαιοσύνη είναι πιο επίκαιρο από ποτέ αλλά δεν είναι το μόνο. Στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις τον αγώνα του κινήματος των πολιτών και των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και καλωσορίζω για ακόμη μια φορά την κάθοδο στην πολιτική όποιου προσώπου επιθυμεί να δώσει τη μάχη μέσα στους δημοκρατικούς θεσμούς. Κι ασφαλώς παραμένω προσηλωμένος στο έργο μου στην Ευρωβουλή, όπως άλλωστε έχω απ' την αρχή δεσμευθεί».
:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα