«Η πολική φωτοβολίδα εξελίσσεται σε στρακαστρούκα»: Νέο επεισόδιο στον... χιονοπόλεμο των μετεωρολόγων
Η αντιπαράθεση Τσατραφύλλια με Μαρουσκάκη κρατά εδώ και ημέρες, καθώς υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την ένταση του ψυχρού κύματος και τις πιθανότητες χιονοπτώσεων
Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας άφησε σαφείς αιχμές κατά του Κλέαρχος Μαρουσάκης, με αφορμή τις εκτιμήσεις του δεύτερου για την εξέλιξη της κακοκαιρίας και τον χαρακτηρισμό «πολική φωτοβολίδα».
Η αντιπαράθεση στον χώρο των μετεωρολόγων κρατά εδώ και ημέρες, καθώς υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την ένταση του ψυχρού κύματος και τις πιθανότητες χιονοπτώσεων. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, που τις προηγούμενες ημέρες είχε προειδοποιήσει ακόμη και για χιόνια στην Αττική, μιλώντας σήμερα στο Open για τα καιρικά φαινόμενα, ανέφερε ότι πρόκειται για «μια πολική φωτοβολίδα που θα περάσει γρήγορα».
Λίγο αργότερα, ο μετεωρολόγος του Alpha και του weather2Go.gr προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσω Facebook, σχολιάζοντας με εμφανή ειρωνεία τις δηλώσεις αυτές. «Όπως αναμενόταν η φωτοβολίδα εξελίσσεται σε στρακαστρούκα...», έγραψε χαρακτηριστικά.
Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες ώρες η χώρα βρίσκεται σε συνθήκες έντονου ψύχους, με χιονοπτώσεις να καταγράφονται σε περιοχές από τον Έβρο έως την Κρήτη, ενώ χιονισμένο τοπίο παρουσίασε ακόμη και η Πάρνηθα.
«Έχω μάθει να κοιτάω που θέλω να πάω γιατί αλλιώς θα πάω εκεί που κοιτάω οπότε μην με αναγκάζετε να κοιτάω αλλού» είπε την Παρασκευή ο κ. Μαρουσάκης επιμένοντας στον χαρακτηρισμό «πολικές φωτοβολίδες» γιατί, όπως είπε, «θα περάσουν σύντομα στον χρόνο αλλά θα έχουν αξιόλογη ένταση». Υποστήριξε, δε, ότι «η δεύτερη θα δώσει χιόνι στα χαμηλά υψόμετρα αλλά και σε παραθαλάσσιες εκτάσεις που δεν είναι συνηθισμένο».
Κατά τον μετεωρολόγο του ΟΡΕΝ το τμήμα των πολικών αερίων μαζών που επηρεάζει την Ευρώπη «θα γίνει αισθητό από το μεσημέρι της Κυριακής οπότε περιμένουμε κατακόρυφη πτώση και οι άνεμοι θα γυρίσουν από βοριάδες. Στην πορεία τα χιόνια θα πέσουν από 500 μέτρα και πάνω γενικά στην Ελλάδα».
Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι «την Κυριακή απόγευμα μέχρι Δευτέρα το πρωί οι χιονοπτώσεις θα αφορούν τον κεντρικό ηπειρωτικό κορμό της χώρας, τμήματα της βόρειας χώρας και στην Πελοπόννησο. Μέσα στη Δευτέρα τα χιόνια θα μετατοπίζονται προς την πλευρά του Αιγαίου Πελάγους γι' αυτό είπαμε ότι το χιόνι θα πέφτει πάνω από τη θάλασσα όπως συνέβη με τη Λήμνο πριν από μερικές ημέρες. Χιόνια πολύ πιθανόν να φτάσουν και στην Αττική, χιόνια και στην Κρήτη ενώ την Τρίτη μπορεί να δούμε έως -10 -12 στη Βόρεια Ελλάδα».
Πώς ξεκίνησε η αντιπαράθεσηΟ μετεωρολόγος Κλεάρχος Μαρουσάκης είχε απαντήσει στα καρφιά που έριξαν προς το μέρος του οι συνάδελφοί του Θοδωρής Κολυδάς και Γιώργος Τσατραφύλλιας.
Τα καρφιά από Κολυδά και ΤσατραφύλλιαΕίχαν προηγηθεί οι αντιδράσεις από τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, και τον μετεωρολόγο του Alpha, Γιώργο Τσατραφύλλια, που άφησαν αιχμές για όσους «χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα» και καιρό που «δεν είναι για clickbait.
Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά. Σε ανάρτησή με τίτλο «χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα», ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ συνεχίζει: «όταν κάποιοι από τώρα προεξοφλούν πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να διακρίνετε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια σύγκλιση μεταξύ των κυριοτέρων αριθμητικών μοντέλων καιρού στο θέμα του υετού και ειδικότερα του χιονιού, απλά γιατί είναι πολλές μέρες μπροστά».
«Εκείνο το οποίο κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να "προεξοφλήσουμε", είναι η αισθητή - αλλά πρόσκαιρη- πτώση της θερμοκρασίας από Κυριακή έως και την Τρίτη. Από εκεί και μετά τείνει να επανέλθει σε κανονικές τιμές», σημειώνει.
Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Θοδωρή Κολυδά, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναφέρεται τόσο στις «προγνώσεις» όσο και σε σχετικά δημοσιεύματα, υπογραμμίζοντας σε ανάρτησή του πως «ο καιρός δεν είναι clickbait»: «O καιρός δεν είναι clickbait. Υπερβολικές ”προγνώσεις”, που ανακυκλώνονται τις τελευταίες ώρες άκριτα από σελίδες, για τα κλικ, δεν είναι ενημέρωση. Είναι παραπληροφόρηση. Η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτούς που τα γράφουν, αλλά και σε όσους τα δημοσιεύουν γνωρίζοντας ότι υπερβάλλουν. Η μετεωρολογία βασίζεται σε δεδομένα, όχι σε κραυγές. Και ο πανικός δεν φέρνει ασφάλεια, φέρνει σύγχυση. Ο καιρός αφορά ζωές, όχι επισκεψιμότητα».
