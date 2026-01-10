Βαριά πρόστιμα σε πάνω από 40.000 οδηγούς...

Ιδιαίτερα αυξημένη παραβατικότητα κατέγραψε η Ελληνική Αστυνομία στο οδικό δίκτυο της χώρας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., από τις 19 Δεκεμβρίου 2025 έως και την 1η Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 189.035 τροχονομικοί έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν συνολικά 40.246 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.