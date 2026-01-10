Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Βαριά πρόστιμα σε πάνω από 40.000 οδηγούς...
Βαριά πρόστιμα σε πάνω από 40.000 οδηγούς...
Εντατικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα πραγματοποίησε η Τροχαία την εορταστική περίοδο, βεβαιώνοντας περισσότερες από 40.000 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Εντατικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα πραγματοποίησε η Τροχαία την εορταστική περίοδο, βεβαιώνοντας περισσότερες από 40.000 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
UPD:
Ιδιαίτερα αυξημένη παραβατικότητα κατέγραψε η Ελληνική Αστυνομία στο οδικό δίκτυο της χώρας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., από τις 19 Δεκεμβρίου 2025 έως και την 1η Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 189.035 τροχονομικοί έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν συνολικά 40.246 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα