Βαριά πρόστιμα σε πάνω από 40.000 οδηγούς...

Εντατικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα πραγματοποίησε η Τροχαία την εορταστική περίοδο, βεβαιώνοντας περισσότερες από 40.000 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερα αυξημένη παραβατικότητα κατέγραψε η Ελληνική Αστυνομία στο οδικό δίκτυο της χώρας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., από τις 19 Δεκεμβρίου 2025 έως και την 1η Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 189.035 τροχονομικοί έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν συνολικά 40.246 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

