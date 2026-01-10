Δεν μπορούσε να συνέλθει αφότου του θανάτωσαν τα ζώα του, λένε συγγενείς και φίλοι του κτηνοτρόφου που αυτοκτόνησε
Ο 57χρονος είχε ξυπνήσει κανονικά, είχε φάει πρωινό με την οικογένειά του και δεν είχε δείξει κανένα σημάδι ότι σκόπευε να βλάψει τον εαυτό του
Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Πιερία η αυτοκτονία ενός 57χρονου κτηνοτρόφου, λίγες ημέρες μετά την υποχρεωτική θανάτωση του κοπαδιού του λόγω κρουσμάτων ευλογιάς. Η είδηση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς ο άνδρας δεν κατάφερε να διαχειριστεί το σοκ και την ψυχολογική πίεση που ακολούθησαν την απώλεια των ζώων του.
Το τραγικό περιστατικό αποκαλύφθηκε χθες το πρωί, όταν η μητέρα του τον εντόπισε νεκρό στην αποθήκη του σπιτιού τους. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 57χρονος είχε ξυπνήσει κανονικά, είχε φάει πρωινό με την οικογένειά του και δεν είχε δείξει κανένα σημάδι ότι σκόπευε να βλάψει τον εαυτό του.
Συγγενείς και φίλοι του περιέγραψαν στο Star τη δύσκολη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει μετά τη μαζική σφαγή του κοπαδιού του. Όπως ανέφεραν, τα ζώα αποτελούσαν για εκείνον κάτι πολύ περισσότερο από πηγή βιοπορισμού, καθώς τα φρόντιζε με αφοσίωση και τα θεωρούσε μέλη της οικογένειάς του. «Από τη μέρα που έσφαξαν τα ζώα ήταν αγνώριστος. Δεν μπορούσε να συνέλθει από αυτό που συνέβη», είπε συγγενικό του πρόσωπο.
Φίλοι του σημείωσαν ότι συγκεκριμένες εικόνες από τη διαδικασία θανάτωσης των ζώων τον είχαν σημαδέψει. «Έβλεπε μπροστά του σκηνές που δεν μπορούσε να διαγράψει. Ήταν κάτι που τον είχε διαλύσει ψυχολογικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από αυτούς.
Ο πατέρας του περιέγραψε τις τελευταίες ημέρες πριν την τραγωδία, λέγοντας ότι ο γιος του κοιμόταν ανήσυχος και ξυπνούσε συχνά μέσα στη νύχτα, εκφράζοντας τη βαθιά του στενοχώρια. «Του έλεγα να κάνει κουράγιο, αλλά το είχε πάρει πολύ βαριά», ανέφερε.
Η απώλεια του κοπαδιού και ο συναισθηματικός δεσμός που είχε αναπτύξει με τα ζώα του φαίνεται πως συνέβαλαν καθοριστικά στη μοιραία απόφαση. Οι συγγενείς του ετοιμάζονται πλέον να τον αποχαιρετήσουν, μιλώντας για έναν άνθρωπο που αγαπούσε τη δουλειά του, τα ζώα και τη ζωή στο χωριό.
Η συγκεκριμένη τραγωδία αναδεικνύει με δραματικό τρόπο τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η υποχρεωτική θανάτωση παραγωγικών ζώων στους κτηνοτρόφους. Πέρα από το οικονομικό πλήγμα, πολλοί βιώνουν έντονη ψυχολογική πίεση, καθώς πρόκειται για ανθρώπους που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη φροντίδα των κοπαδιών τους.
Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς και στο παρελθόν κτηνοτρόφοι έχουν αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας ή έντονο στρες μετά από ανάλογες καταστάσεις, ενώ συχνά οι κρατικές αποζημιώσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν το σύνολο των ζημιών.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα κτηνοτρόφου από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο όταν πληροφορήθηκε ότι το κοπάδι του επρόκειτο να θανατωθεί.
