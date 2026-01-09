Κτηνοτρόφος στην Πιερία κρεμάστηκε στην αποθήκη του σπιτιού του, συνάδελφοί του λένε ότι του είχαν θανατώσει 1.000 πρόβατα
Κτηνοτρόφος Απαγχονισμένος Πιερία

Κτηνοτρόφος στην Πιερία κρεμάστηκε στην αποθήκη του σπιτιού του, συνάδελφοί του λένε ότι του είχαν θανατώσει 1.000 πρόβατα

Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός λίγο μετά τις 9 το πρωί στο χωριό Βροντού

Κτηνοτρόφος στην Πιερία κρεμάστηκε στην αποθήκη του σπιτιού του, συνάδελφοί του λένε ότι του είχαν θανατώσει 1.000 πρόβατα
Στράτος Λούβαρης
Απαγχονισμένος στην αποθήκη του σπιτιού στη Βροντού Πιερίας βρέθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί ένας κτηνοτρόφος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των μελισσοκόμων Πιερίας, μελισσοκόμος από τη Βροντού του είπε ότι ο κτηνοτρόφος αυτοκτόνησε επειδή του θανάτωσαν 1.000 πρόβατα την περασμένη εβδομάδα.

Για την ώρα, πάντως, από την αστυνομία λένε ότι δε γνωρίζουν κάτι περισσότερο για την αιτία που οδήγησε τον άνδρα στο απονενοημένο διάβημα, ούτε και να ευσταθεί το σενάριο για τα πρόβατα.

Κατά πληροφορίες ο αυτόχειρας δεν ήταν παντρεμένος και δεν είχε παιδιά.
