Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Κτηνοτρόφος στην Πιερία κρεμάστηκε στην αποθήκη του σπιτιού του, συνάδελφοί του λένε ότι του είχαν θανατώσει 1.000 πρόβατα
Κτηνοτρόφος στην Πιερία κρεμάστηκε στην αποθήκη του σπιτιού του, συνάδελφοί του λένε ότι του είχαν θανατώσει 1.000 πρόβατα
Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός λίγο μετά τις 9 το πρωί στο χωριό Βροντού
Απαγχονισμένος στην αποθήκη του σπιτιού στη Βροντού Πιερίας βρέθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί ένας κτηνοτρόφος.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο των μελισσοκόμων Πιερίας, μελισσοκόμος από τη Βροντού του είπε ότι ο κτηνοτρόφος αυτοκτόνησε επειδή του θανάτωσαν 1.000 πρόβατα την περασμένη εβδομάδα.
Για την ώρα, πάντως, από την αστυνομία λένε ότι δε γνωρίζουν κάτι περισσότερο για την αιτία που οδήγησε τον άνδρα στο απονενοημένο διάβημα, ούτε και να ευσταθεί το σενάριο για τα πρόβατα.
Κατά πληροφορίες ο αυτόχειρας δεν ήταν παντρεμένος και δεν είχε παιδιά.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο των μελισσοκόμων Πιερίας, μελισσοκόμος από τη Βροντού του είπε ότι ο κτηνοτρόφος αυτοκτόνησε επειδή του θανάτωσαν 1.000 πρόβατα την περασμένη εβδομάδα.
Για την ώρα, πάντως, από την αστυνομία λένε ότι δε γνωρίζουν κάτι περισσότερο για την αιτία που οδήγησε τον άνδρα στο απονενοημένο διάβημα, ούτε και να ευσταθεί το σενάριο για τα πρόβατα.
Κατά πληροφορίες ο αυτόχειρας δεν ήταν παντρεμένος και δεν είχε παιδιά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα