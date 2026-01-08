Ισχυροί άνεμοι πλήττουν την Τήνο, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ισχυροί άνεμοι πλήττουν την Τήνο, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Σύμφωνα με το meteo οι άνεμοι αναμένεται να υποχωρήσουν από το πρωί της Παρασκευής
Ισχυροί άνεμοι που φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ πλήττουν σήμερα 08/01 την Τήνο, προκαλώντας δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις και αυξημένη επαγρύπνηση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δυσμενείς σε μεγάλο μέρος του νησιού.
Δείτε βίντεο από το tinostoday
Δείτε βίντεο από το tinostoday
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα