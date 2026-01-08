Ισχυροί άνεμοι πλήττουν την Τήνο, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ισχυροί άνεμοι πλήττουν την Τήνο, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σύμφωνα με το meteo οι άνεμοι αναμένεται να υποχωρήσουν από το πρωί της Παρασκευής

Ισχυροί άνεμοι που φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ πλήττουν σήμερα 08/01 την Τήνο, προκαλώντας δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις και αυξημένη επαγρύπνηση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δυσμενείς σε μεγάλο μέρος του νησιού.

Δείτε βίντεο από το tinostoday

Ο Νοτιάς «δείχνει τα δόντια του» και πάλι στην Τήνο

