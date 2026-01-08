Τα «Ραγκουτσάρια» κρατούν κλειστά τα σχολεία στην Καστοριά
Τα «Ραγκουτσάρια» κρατούν κλειστά τα σχολεία στην Καστοριά

Ένα καρναβάλι στην καρδιά του χειμώνα

Τα «Ραγκουτσάρια» κρατούν κλειστά τα σχολεία στην Καστοριά
«Παράταση» στις διακοπές των εορτών παίρνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων της Καστοριάς λόγω της τήρησης του τοπικού εθίμου των «Ραγκουτσαρίων».

Κλειστά τα σχολεία στην Καστοριά λόγω των «Ραγκουτσαρίων»

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, κλειστές θα παραμείνουν σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που λειτουργούν στο δήμο Καστοριάς λόγω της μαζικής συμμετοχής των κατοίκων στο Καστοριανό Καρναβάλι, τα «Ραγκουτσάρια».

Τί είναι τα Ραγκουτσάρια

Παραδοσιακό Καρναβάλι

Μέσα σε μία ιδιαίτερη εορταστική και χαρούμενη ατμόσφαιρα διαδραματίζεται το έθιμο των «Ραγκουτσαριών» στην πόλη της Καστοριάς, στις 6, 7 και 8 Ιανουαρίου κάθε χρόνο.

Πρόκειται για ένα τριήμερο εκδηλώσεων καρναβαλιού στο διάστημα του οποίου η πόλη αποκτάει ξεχωριστό χρώμα και πανηγυρική ατμόσφαιρα. Τα Ραγκουτσάρια αρχίζουν στις 6 Ιανουαρίου την ημέρα των Θεοφανίων και ολοκληρώνονται στις 8 Ιανουαρίου (Πατερίτσα), με την παρέλαση των καρναβαλιστών στην οδό Μητροπόλεως.

Οι ορχήστρες, οι οποίες συνθέτονται αποκλειστικά από πνευστά (χάλκινα) και κρουστά όργανα, αποτελούν την πεμπτουσία των Καστοριανών “Ραγκουτσαριών”. Μικροί και μεγάλοι οργανώνονται σε “μπουλούκια” όπου το καθένα με τη δική του ορχήστρα και διαρκώς μετακινούμενα, χορεύουν ασταμάτητα στους δρόμους δίνοντας ένα ξεχωριστό ρυθμό στην πόλη. Ενδιαφέρον προκαλεί η σύναξη των καρναβαλιστών στην πλατεία «Ντολτσό-Αφοί Εμμανουήλ» στις 8 Ιανουαρίου. Εκεί, και μέσα σε ένα πανηγυρικό μουσικό ξεφάντωμα, καρναβαλιστές, επισκέπτες και πλατεία γίνονται ένα (Πηγή: Discover Kastoria)

Η ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Διακοπή των μαθημάτων όλων των σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς κατά την 08/01/2026.

Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 1339/07-01-2026 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, Δημήτρη Σαββόπουλου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και των τριών Δήμων, θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026, λόγω της παρέλασης του Καστοριανού Καρναβαλιού.

