Οι τυχεροί αριθμοί για τα 9,3 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ
Στη δεύτερη κατηγορία δύο τυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ
Νέο τζακ ποτ είχαμε την Τρίτη στο Τζόκερ που μοίραζε 9,3 εκατ ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι 4, 10, 19, 27, 29 και τζόκερ το 12.
Στη δεύτερη κατηγορία δύο τυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ.
