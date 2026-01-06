Παραδόθηκαν οι τρεις από τους εννέα που κατηγορούνται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου στην Πάτρα
Ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου - Συνεχίζονται οι έρευνες για τη σύλληψη των υπόλοιπων δραστών
Τρία άτομα παραδόθηκαν αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών, κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στο νυχτερινό κέντρο “Αβαντάζ” της Πάτρας. Εννέα άτομα εμπλέκονται συνολικά στην υπόθεση, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τους.
Εννέα άτομα εμπλέκονται συνολικά στην αιματηρή συμπλοκή, με τις Αρχές να έχουν ήδη ταυτοποιήσει οκτώ από αυτούς. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολοίπων συνεχίζονται εντατικά, με τις Αρχές να δίνουν προτεραιότητα στην εξιχνίαση της υπόθεσης.
Ο ένας ιδιοκτήτης κρίθηκε αθώος, ενώ ο δεύτερος καταδικάστηκε σε φυλάκιση, αλλά άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή.
Τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του Κώστα Μπασιλάρη στην ΠάτραΑργά το βράδυ της Δευτέρας, λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο, τα αδέλφια ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ο 29χρονος, παρουσιάστηκαν στην Ασφάλεια Πατρών και συνελήφθησαν για τον άγριο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24news. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει ξανά τις Αρχές και πλέον αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες για τη δολοφονία του θύματος.
Δικαστική απόφαση για τους ιδιοκτήτες του “Αβαντάζ”Η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου "Αβαντάζ" οδηγήθηκαν στο δικαστήριο κατηγορούμενοι για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία και παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης.
