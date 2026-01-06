Παραδόθηκαν οι τρεις από τους εννέα που κατηγορούνται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου στην Πάτρα
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Ξυλοδαρμός Δολοφονία

Παραδόθηκαν οι τρεις από τους εννέα που κατηγορούνται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου στην Πάτρα

Ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου - Συνεχίζονται οι έρευνες για τη σύλληψη των υπόλοιπων δραστών

Παραδόθηκαν οι τρεις από τους εννέα που κατηγορούνται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου στην Πάτρα
38 ΣΧΟΛΙΑ
Τρία άτομα παραδόθηκαν αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών, κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στο νυχτερινό κέντρο “Αβαντάζ” της Πάτρας. Εννέα άτομα εμπλέκονται συνολικά στην υπόθεση, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του Κώστα Μπασιλάρη στην Πάτρα

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο, τα αδέλφια ηλικίας 36 και 39 ετών, καθώς και ο 29χρονος, παρουσιάστηκαν στην Ασφάλεια Πατρών και συνελήφθησαν για τον άγριο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24news. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει ξανά τις Αρχές και πλέον αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες για τη δολοφονία του θύματος.

Εννέα άτομα εμπλέκονται συνολικά στην αιματηρή συμπλοκή, με τις Αρχές να έχουν ήδη ταυτοποιήσει οκτώ από αυτούς. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολοίπων συνεχίζονται εντατικά, με τις Αρχές να δίνουν προτεραιότητα στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Δικαστική απόφαση για τους ιδιοκτήτες του “Αβαντάζ” 

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου "Αβαντάζ" οδηγήθηκαν στο δικαστήριο κατηγορούμενοι για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία και παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης.

Ο ένας ιδιοκτήτης κρίθηκε αθώος, ενώ ο δεύτερος καταδικάστηκε σε φυλάκιση, αλλά άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή.
38 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης