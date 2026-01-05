Από ισχαιμία στο μυοκάρδιο λόγω του ξυλοδαρμού ο θάνατος του Κώστα στην Πάτρα - Η ΕΛΑΣ εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας
ΕΛΛΑΔΑ
Από ισχαιμία στο μυοκάρδιο λόγω του ξυλοδαρμού ο θάνατος του Κώστα στην Πάτρα - Η ΕΛΑΣ εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί πέντε άτομα ως δράστες, τα οποία έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για υποθέσεις της νύχτας και για ναρκωτικά

Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ εξετάζουν το καταγραφικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 30χρονος στην Πάτρα. Στο μεταξύ ο ιατροδικαστής ολοκλήρωσε την έκθεση για τον θάνατο του Κώστα που ξυλοκοπήθηκε άγρια.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος του 30χρονου προήλθε από ισχαιμία στο μυοκάρδιο εξαιτίας των χτυπημάτων, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί πέντε άτομα ως δράστες, τα οποία έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για υποθέσεις της νύχτας και για ναρκωτικά και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία, κατά τις ίδιες πληροφορίες.


Ισχυρές δυνάμεις στα δικαστήρια Πάτρας

Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι ιδιοκτήτες του κέντρου «Αβαντάζ», όπου έγινε το άγριο επεισόδιο με τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου.Οι δύο συλληφθέντες, 40 και 56 ετών, κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και για παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία

Στο σημείο επικρατεί ένταση καθώς συγγενείς και φίλοι του 30χρονου έχουν κλείσει την Οδό Γούναρη και ζητούν δικαίωση.

