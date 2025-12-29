Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Μπετονιέρα παρέσυρε πεζή στη Νέα Ιωνία, σοβαρά τραυματισμένη η γυναίκα
Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί στη διασταύρωση των οδών Βυζαντίου και Αλαμάνας
Τροχαίο με μια πεζή να παρασύρεται από μπετονιέρα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Νέα Ιωνία.
Κάτω από άγνωστες συνθήκες η μπετονιέρα παρέσυρε τη γυναίκα, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.
Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές η κατάσταση της γυναίκας κρίνεται σοβαρή.
