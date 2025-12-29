Μπετονιέρα παρέσυρε πεζή στη Νέα Ιωνία, σοβαρά τραυματισμένη η γυναίκα
Τροχαίο με μια πεζή να παρασύρεται από μπετονιέρα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Νέα Ιωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί στη διασταύρωση των οδών Βυζαντίου και Αλαμάνας.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες η μπετονιέρα παρέσυρε τη γυναίκα, η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές η κατάσταση της γυναίκας κρίνεται σοβαρή.
