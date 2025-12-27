Λάρισα: 53χρονος βρέθηκε νεκρός στη πυλωτή του σπιτιού του
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Νεκρός Ανακοπή

Λάρισα: 53χρονος βρέθηκε νεκρός στη πυλωτή του σπιτιού του

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, είχε αφήσει την τελευταία του πνοή αρκετές ώρες όταν τον βρήκαν περίοικοι

Λάρισα: 53χρονος βρέθηκε νεκρός στη πυλωτή του σπιτιού του
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγωδία εξελίχθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην πόλη της Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν τις 7.00 π.μ. 53χρονος άνδρας εντοπίστηκε από περιοίκους χωρίς τις αισθήσεις του στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου διέμενε, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, ενώ διαπιστώθηκε πως δεν είχε σημάδια ζωής. Από την πρώτη εικόνα καταδεικνύονταν πως ο 53χρονος βρίσκονταν ώρες στο συγκεκριμένο σημείο.

Το σώμα του άνδρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ., με το Α.Τ. Λάρισας να διεξάγει την έρευνα.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ ο άνδρας φαίνεται πως κατέληξε από παθολογικά αίτια.

Πηγή: larissanet
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η αναζήτηση του ιδανικού ανδρικού δώρου

Η Χριστουγεννιάτικη συλλογή της Oxford Company προτείνει κομμάτια με χαρακτήρα, υψηλής ποιότητας υλικά και γραμμές που παραμένουν πάντα στη μόδα, για δώρα που διαρκούν.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης