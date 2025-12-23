Αγώνας δρόμου για τον εφοδιασμό της αγοράς, εκτελούνται έως και τα μισά δρομολόγια από τα φορτηγά

Τεράστια ταλαιπωρία, αλλά και οικονομική ζημία υφίστανται το τελευταίο εικοσαήμερο οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες φορτηγών, ειδικά των διεθνών μεταφορών. Ενώ γίνεται αγώνας δρόμου για τον ομαλό ανεφοδιασμό της αγοράς με δεδομένες τις αυξημένες ανάγκες λόγω των εορτών, οι πολύωρες καθυστερήσεις στα δρομολόγια έχουν ως συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν όσα θα ήταν δυνατό. Όπως είπε στο protothema ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας (ΟΦΑΕ), Απόστολος Κενανίδης «εκεί που θα κάναμε τρία δρομολόγια, κάνουμε 1,5 ή 2 στην καλύτερη περίπτωση, ενώ η ταλαιπωρία των συναδέλφων είναι τεράστια».Μάλιστα, ο κ.Κενανίδης σημειώνει ότι μεγάλο είναι το πρόβλημα και στην περιοχή της Καβάλας, όπου τα φορτηγά δεν επιτρέπεται να κινηθούν στην παλιά εθνική, αλλά εκτρέπονται από τις Σέρρες, κάνοντας πολλά περισσότερα χιλιόμετρα, πράγμα που αυξάνει τόσο το μεταφορικό κόστος, όσο και την ταλαιπωρία των οδηγών. «Οι καθυστερήσεις φέρνουν εκνευρισμό», λέει και προσθέτει ότι η αστυνομία θα μπορούσε να επιτρέπει και στα φορτηγά να κινούνται στην παλιά εθνική όπως και τα ΙΧ.Ουρές φορτηγών όμως, δημιουργούνται και στον Προμαχώνα καθώς ανά διαστήματα αποκλείεται η κυκλοφορία τους, αν και στη συνέχεια η διέλευσή τους, επιτρέπεται επί ώρες.