Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Οδηγός εγκατέλειψε το όχημά του σε στάση λεωφορείου όταν είδε μπλόκο για αλκοτέστ, επτά συλλήψεις στην Αττική
Οδηγός εγκατέλειψε το όχημά του σε στάση λεωφορείου όταν είδε μπλόκο για αλκοτέστ, επτά συλλήψεις στην Αττική
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 19.712 έλεγχοι - Οι οδηγοί που συνελήφθησαν κατέγραψαν ένδειξη άνω του 0,60 mg/l
Επτά οδηγοί συνελήφθησαν στην Αττική επειδή εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60 mg/l, ενώ σε ένα ακόμη περιστατικό οδηγός εγκατέλειψε το όχημά του μπροστά από στάση λεωφορείου μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία συνεργείων ελέγχου της Τροχαίας που πραγματοποιούσαν αλκοτέστ.
Τα περιστατικά καταγράφηκαν στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Δεκεμβρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Δεκεμβρίου 2025 σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια της δράσης, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 19.712 έλεγχοι, από τους οποίους βεβαιώθηκαν 262 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Για τον οδηγό που εγκατέλειψε το όχημά του μπροστά από στάση λεωφορείου σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών.
Όπως επισημαίνεται, οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.
Τα περιστατικά καταγράφηκαν στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Δεκεμβρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Δεκεμβρίου 2025 σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια της δράσης, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 19.712 έλεγχοι, από τους οποίους βεβαιώθηκαν 262 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Για τον οδηγό που εγκατέλειψε το όχημά του μπροστά από στάση λεωφορείου σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών.
Όπως επισημαίνεται, οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα