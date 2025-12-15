Ομόνοια: Έφοδος της αστυνομίας σε ενεχυροδανειστήριο, έλιωναν κλοπιμαία στο πίσω μέρος του καταστήματος

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε κύκλωμα που δρούσε υπό τον μανδύα ενεχυροδανειστηρίου στην περιοχή της Ομόνοιας, συνεργαζόμενο, σύμφωνα με τις αρχές, με συμμορίες διαρρηκτών, ενώ φέρεται να προχωρούσε ακόμη και στο λιώσιμο των κλοπιμαίων.



Αποκλειστικά πλάνα που έφερε στο φως το ΕΡΤnews καταγράφουν τη δράση δύο 35χρονων διαρρηκτών αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι συνελήφθησαν σήμερα το πρωί από αστυνομικούς του Τμήματος Αγίου Παντελεήμονα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες φέρονται να είχαν άμεση συνεργασία με το συγκεκριμένο ενεχυροδανειστήριο, με τον ιδιοκτήτη του να κατηγορείται ότι λειτουργούσε ως κλεπταποδόχος, παραλαμβάνοντας τα κλοπιμαία από τις διαρρήξεις.



Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε κεντρικό ενεχυροδανειστήριο στην πλατεία Ομονοίας, όπου και εντόπισαν στοιχεία που ενισχύουν το κατηγορητήριο. Όπως προκύπτει από την έρευνα, στο πίσω μέρος του καταστήματος λειτουργούσαν τρεις μονάδες τήξης, με τις οποίες οι δράστες έλιωναν τα χρυσά αντικείμενα, μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που τα παραλάμβαναν.



Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, προσήχθησαν συνολικά οκτώ άτομα που βρίσκονταν εντός του ενεχυροδανειστηρίου, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης του κυκλώματος.



Από τα κλοπιμαία που είχαν αφαιρέσει οι δύο διαρρήκτες και εντοπίστηκαν στο ενεχυροδανειστήριο, μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί τα παρακάτω αντικείμενα, με τις αρχές να συνεχίζουν τη διαδικασία αναγνώρισης και επιστροφής τους στους ιδιοκτήτες τους: