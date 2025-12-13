Οδηγός ΙΧ γρονθοκόπησε και τραυμάτισε διανομέα για την προτεραιότητα στον Πειραιά
Ο διανομέας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες
Επεισόδιο μεταξύ οδηγών σημειώθηκε το μεσημέρι επί της οδού Υψηλάντου στον Πειραιά. Συγκεκριμένα, 20χρονος οδηγός αυτοκινήτου γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και τραυμάτισε 47χρονο διανομέα ύστερα από μεταξύ τους τσακωμό για την προτεραιότητα, αναφέρει η ΕΡΤ.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο διανομέας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες ενώ ύστερα από αναζητήσεις, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς το αυτοκίνητο του 20χρονου στην συμβολή της Ακτής Μιαούλη με την οδό Σαχτούρη όπου αυτός συνελήφθη για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και μη έκδοση ταυτότητας.
Ο 27χρονος συνοδηγός του συνελήφθη επίσης για μη έκδοση ταυτότητας.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.
