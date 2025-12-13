Οδηγός ΙΧ γρονθοκόπησε και τραυμάτισε διανομέα για την προτεραιότητα στον Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
Πειραιάς Επεισόδιο Οδηγός

Οδηγός ΙΧ γρονθοκόπησε και τραυμάτισε διανομέα για την προτεραιότητα στον Πειραιά

Ο διανομέας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες

Οδηγός ΙΧ γρονθοκόπησε και τραυμάτισε διανομέα για την προτεραιότητα στον Πειραιά
8 ΣΧΟΛΙΑ
Επεισόδιο μεταξύ οδηγών σημειώθηκε το μεσημέρι επί της οδού Υψηλάντου στον Πειραιά. Συγκεκριμένα, 20χρονος οδηγός αυτοκινήτου γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και τραυμάτισε 47χρονο διανομέα ύστερα από μεταξύ τους τσακωμό για την προτεραιότητα, αναφέρει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο διανομέας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες ενώ ύστερα από αναζητήσεις, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς το αυτοκίνητο του 20χρονου στην συμβολή της Ακτής Μιαούλη με την οδό Σαχτούρη όπου αυτός συνελήφθη για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και μη έκδοση ταυτότητας.

Ο 27χρονος συνοδηγός του συνελήφθη επίσης για μη έκδοση ταυτότητας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα νέο, λαμπρό κεφάλαιο ευφυούς γεωργίας με επίκεντρο την «Έξυπνη Σπορά»

Ένα νέο, λαμπρό κεφάλαιο ευφυούς γεωργίας με επίκεντρο την «Έξυπνη Σπορά»

Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγροτική παραγωγή, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα, με τη βιωσιμότητα και την παραγωγή με την αειφορία. Διότι η γεωργία του 21ου αιώνα οφείλει να είναι έξυπνη.

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης