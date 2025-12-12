Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
Με πιστόλι και κάρτα αστυνομικού συνελήφθη 44χρονος στα Πετράλωνα, δείτε φωτογραφίες
Με πιστόλι και κάρτα αστυνομικού συνελήφθη 44χρονος στα Πετράλωνα, δείτε φωτογραφίες
Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως για παράβαση του νόμου περί όπλων, αντιποίηση, πλαστογραφία πιστοποιητικών και απείθεια
Συνελήφθη στα Πετράλωνα 44χρονος που είχε πιστόλι, μαχαίρι και κάρτα αστυνομικού στην οποία είχε επικολλήσει φωτογραφία του.
Ο αλλοδαπός εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που περιπολούσαν στα Πετράλωνα και τον κάλεσαν σε έλεγχο, όπου και εντόπισαν στην κατοχή του:
Ακόμα, στην κατοχή του βρέθηκε υπηρεσιακή κάρτα μηχανογραφικού συστήματος που είχε απολέσει αστυνομικός, πάνω στην οποία ο δράστης είχε επικολλήσει φωτογραφία του.
Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως για παράβαση του νόμου περί όπλων, αντιποίηση, πλαστογραφία πιστοποιητικών και απείθεια. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Δείτε φωτογραφίες:
Ο αλλοδαπός εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που περιπολούσαν στα Πετράλωνα και τον κάλεσαν σε έλεγχο, όπου και εντόπισαν στην κατοχή του:
- πιστόλι,
- θήκη πιστολιού,
- Δύο γεμιστήρες με 12 φυσίγγια και
- αναδιπλούμενο μαχαίρι.
Ακόμα, στην κατοχή του βρέθηκε υπηρεσιακή κάρτα μηχανογραφικού συστήματος που είχε απολέσει αστυνομικός, πάνω στην οποία ο δράστης είχε επικολλήσει φωτογραφία του.
Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως για παράβαση του νόμου περί όπλων, αντιποίηση, πλαστογραφία πιστοποιητικών και απείθεια. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Δείτε φωτογραφίες:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα