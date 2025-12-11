Ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής για τον Δανό δωρητή σπέρματος: 90% η πιθανότητα να εμφανίσουν καρκίνο τα παιδιά
Είναι λυπηρό γεγονός μέσα από μία τέτοια διαδικασία να γεννιέται παιδί το οποίο να πάσχει από κάποιο γενετικό νόσημα, λέει στο protothema.gr ο Κωνσταντίνος Πάντος
Δωρητής σπέρματος μετέδωσε γονίδιο καρκίνου σε 197 παιδιά σε χώρες της Ευρώπης -ανάμεσά τους και η Ελλάδα- όπου 18 παιδιά σε 11 οικογένειες έχουν γεννηθεί με το σπέρμα του και τουλάχιστον ένα εμφάνισε καρκίνο.
«Είναι λυπηρό γεγονός μέσα από μία τέτοια διαδικασία να γεννιέται παιδί το οποίο να πάσχει από κάποιο γενετικό νόσημα. Η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία ρυθμίζεται στην Ελλάδα, γνωρίζουμε τι εξετάσεις πρέπει να κάνουμε στις τράπεζες σπέρματος -όπως οι βασικές εξετάσεις, κυστική ίνωση, νωτιαία μυική ατροφία, ο καρυότυπος, η μεσογειακή αναιμία, η μετάλλαξη για την κώφωση, οι βασικές εξετάσεις που κάνουμε. Αν ένα ζευγάρι θα ήθελε να κάνει και περισσότερες, γίνονται κι άλλες γενετικές εξετάσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα πάντα. Υπάρχουν και μεταλλάξεις αβέβαιης κλινικής σημασίας, που δεν ξέρουμε και τι είναι αυτές» λέει ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Κωνσταντίνος Πάντος, μιλώντας στο protothema.gr.
Ερωτηθείς αν ήταν μία μετάλλαξη η οποία θα μπορούσε να έχει διαπιστωθεί, αν είχε γίνει ο απαραίτητος γονιδιακός έλεγχος, εξηγεί: «Δεν θα μπορούσε να διαπιστωθεί, γιατί ήταν σε μορφή μωσαϊκού. Μόνο 20% του σπέρματος θα πάσχει, οπότε γι' αυτό και ο ίδιος δεν πάσχει. Μεταφερόμενο όμως το σπέρμα σε κάποιο ωάριο ναι, μεταφέρεται και η μετάλλαξη, η οποία είναι και θανατηφόρα. Και βέβαια το άλλο ερώτημα είναι μέχρι πόσα παιδιά μπορούν να γεννηθούν από τον δότη. Στην Ελλάδα είναι ρυθμισμένο μέχρι 12 παιδιά. Σε άλλες χώρες είναι αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο. Στις ΗΠΑ δεν υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό όριο».
Για το αν θα έπρεπε να υπάρξει ένα συγκεκριμένο όριο σε όλο τον κόσμο, λέει: «Δεν υπάρχει διεθνής νομοθεσία που να περιορίζει τον αριθμό των παιδιών που γεννιούνται από έναν δότη. Αυτό που βλέπουμε όμως τα τελευταία χρόνια είναι ότι υπάρχει μία σημαντική αύξηση των γυναικών που ζητάνε δότες. Να αποκτήσουν παιδί χωρίς σύντροφο είναι ένα φαινόμενο κοινωνικό. Τα τελευταία χρόνια έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των γυναικών που ζητούν δότη».
Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι στην κλινική του δεν έχει χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο σπέρμα και λέει: «Πάρα πολλές γυναίκες πήραν τηλέφωνο ανήσυχες, γιατί κι εμείς χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνική. Από την άλλη, βρήκαμε μέσα από τα αρχεία ότι δεν έχουμε χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο σπέρμα. Η αλήθεια είναι ότι προτιμούμε τις ελληνικές τράπεζες και όχι του εξωτερικού».
Όσο για την πιθανότητα να αναπτύξουν καρκίνο τα παιδιά που γεννήθηκαν από τον συγκεκριμένο δότη, σημειώνει: «Είναι αρκετά μεγάλη η πιθανότητα, της τάξεως του 90%, μπορεί να αναπτύξουν καρκίνο, είτε σάρκωμα είτε από τον εγκέφαλο, είτε από τον μαστό. Αυτή είναι μία μετάλλαξη, αυτό το γονίδιο το TP53 προστατεύει όλους μας από την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων -μία μετάλλαξη σε αυτό το γονίδιο μας αφαιρεί την προστασία που έχουμε και μπορεί να αναπτυχθεί κάποιο είδος καρκίνου».
