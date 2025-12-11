Φοιτητές του Γεωπονικού έκλεισαν την Ιερά Οδό σε ένδειξη συμπαράστασης στους αγρότες, δείτε βίντεο
Φοιτητές του Γεωπονικού έκλεισαν την Ιερά Οδό σε ένδειξη συμπαράστασης στους αγρότες, δείτε βίντεο

Οι φοιτητές φωνάζουν συνθήματα και μοιράζουν φυλλάδια σε οχήματα, ενώ στο σημείο έσπευσαν διμοιρίες ΜΑΤ

Φοιτητές του Γεωπονικού έκλεισαν την Ιερά Οδό σε ένδειξη συμπαράστασης στους αγρότες, δείτε βίντεο
Τη συμπαράστασή τους στους αγρότες δείχνουν αυτή την ώρα φοιτητές του Γεωπονικού, οι οποίοι απέκλεισαν συμβολικά την Ιερά Οδό, έξω από τη σχολή τους, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φοιτητές φωνάζουν συνθήματα, όπως «φοιτητές, αγροτιά, μια φωνή και μια γροθιά», και μοιράζουν φυλλάδια σε οχήματα, ενώ στο σημείο έσπευσαν διμοιρίες ΜΑΤ.


Λίγο αργότερα άνοιξαν μία λωρίδα σε κάθε ρεύμα για να μη δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα στην κυκλοφορία.

Για αρκετή ώρα επικρατούσε κυκλοφοριακή συμφόρηση έξω από το πανεπιστημίο,

Ωστόσο, αυτή την ώρα στο σημείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών η κίνηση των οχημάτων εξελίσσεται ομαλά και στα δύο ρεύματα.

Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ.

