Η Μαριάννα Λάτση στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος - Υποδοχή από τον Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθάγγελο

Η κυρία Μαριάννα Λάτση επισκέφθηκε την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπου την υποδέχθηκε με ιδιαίτερη τιμή ο Μητροπολίτης Φαναρίου κ. Αγαθάγγελος.



Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για το πολυσχιδές έργο και τις δράσεις της Αποστολικής Διακονίας, οι οποίες συμβάλλουν ουσιαστικά στο κοινωνικό και πνευματικό έργο της Εκκλησίας.



Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό και εγκάρδιο κλίμα, με τον Μητροπολίτη Αγαθάγγελο να εκφράζει την εκτίμησή του για το ενδιαφέρον και τη συνεχή στήριξη της κυρίας Λάτση σε δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα.



Από την πλευρά της, η κυρία Λάτση συνεχάρη το προσωπικό και τη διοίκηση της Αποστολικής Διακονίας για το σημαντικό έργο που επιτελούν εντός και εκτός Ελλάδος.



Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με σύντομη ξενάγηση στις εγκαταστάσεις και παρουσίαση των τρεχουσών προγραμμάτων, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας και της στήριξης πρωτοβουλιών που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την ανθρωπιστική προσφορά.