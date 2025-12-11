Η Μαριάννα Λάτση στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος - Υποδοχή από τον Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθάγγελο
ΕΛΛΑΔΑ
Μαριάννα Λάτση

Η Μαριάννα Λάτση στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος - Υποδοχή από τον Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθάγγελο

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό και εγκάρδιο κλίμα, με τον Μητροπολίτη Αγαθάγγελο να εκφράζει την εκτίμησή του για το ενδιαφέρον και τη συνεχή στήριξη της κυρίας Λάτση σε δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα

Η Μαριάννα Λάτση στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος - Υποδοχή από τον Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθάγγελο
Η κυρία Μαριάννα Λάτση επισκέφθηκε την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπου την υποδέχθηκε με ιδιαίτερη τιμή ο Μητροπολίτης Φαναρίου κ. Αγαθάγγελος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για το πολυσχιδές έργο και τις δράσεις της Αποστολικής Διακονίας, οι οποίες συμβάλλουν ουσιαστικά στο κοινωνικό και πνευματικό έργο της Εκκλησίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό και εγκάρδιο κλίμα, με τον Μητροπολίτη Αγαθάγγελο να εκφράζει την εκτίμησή του για το ενδιαφέρον και τη συνεχή στήριξη της κυρίας Λάτση σε δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα.

Από την πλευρά της, η κυρία Λάτση συνεχάρη το προσωπικό και τη διοίκηση της Αποστολικής Διακονίας για το σημαντικό έργο που επιτελούν εντός και εκτός Ελλάδος.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με σύντομη ξενάγηση στις εγκαταστάσεις και παρουσίαση των τρεχουσών προγραμμάτων, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας και της στήριξης πρωτοβουλιών που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την ανθρωπιστική προσφορά.

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης