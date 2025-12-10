Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Ένταση ανάμεσα σε αστυνομικούς και αγρότες στη Θεσσαλονίκη - Η ΕΛΑΣ πήγε να ταυτοποιήσει παραγωγό στο χωράφι του
Ένταση ανάμεσα σε αστυνομικούς και αγρότες στη Θεσσαλονίκη - Η ΕΛΑΣ πήγε να ταυτοποιήσει παραγωγό στο χωράφι του
«Η κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα προβλήματα» λένε οι αγρότες από το μπλόκο - Δείτε εικόνες και βίντεο
Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης μεταξύ αστυνομικών και αγροτών στη Θεσσαλονίκη, όταν αστυνομικοί ζήτησαν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία αγρότη που όργωνε το χωράφι του, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το μπλόκο των «Πράσινων Φαναριών», στην ανατολική πλευρά της πόλης.
Όπως κατήγγειλε ο αγρότης, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν πάνω στο τρακτέρ και εργαζόταν στο χωράφι, όχημα της Ασφάλειας σταμάτησε στο σημείο και οι αστυνομικοί του ζήτησαν να τους δώσει τα στοιχεία του. Ο ίδιος αρνήθηκε και ζήτησε από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν. Αμέσως μετά ειδοποίησε αγρότες από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο με αγροτικά μηχανήματα για να δουν τι είχε συμβεί.
Κατά τη διάρκεια της λεκτικής αντιπαράθεσης, ο αγρότης Κοσμάς Τσιλιάς αισθάνθηκε αδιαθεσία και χρειάστηκε να μεταφερθεί με όχημα στο Κέντρο Υγείας Θέρμης. Βλέποντας τον αδελφό του λιπόθυμο, ο Χρήστος Τσιλιάς ξέσπασε κατά των αστυνομικών, δηλώνοντας ότι θα κινηθεί νομικά αν πάθει κάτι ο αδελφός του.
Για λίγα λεπτά επικράτησε ένταση, με σπρωξιές και λεκτικές αντεγκλήσεις προς τους αστυνομικούς που είχαν επιχειρήσει τον έλεγχο, ενώ οι αγρότες αρχικά δεν τους άφηναν να αποχωρήσουν, τονίζοντας ότι θα κινηθούν νομικά σε βάρος τους.
Τελικά, χάρη στην αντίδραση των πιο ψύχραιμων, τα πνεύματα ηρέμησαν και οι αστυνομικοί αποχώρησαν, αφού στο σημείο έφτασαν ενισχύσεις της ΕΛ.ΑΣ.
«Ήρθε η Ασφάλεια την ώρα που όργωνα το χωράφι και ζήτησε να με ελέγξει και να δει αν μου ανήκει το χωράφι. Τι είναι, αγροφύλακες; Με ποιο δικαίωμα μπήκε στο χωράφι μου;» δήλωσε ο κ. Πονηρίδης, οποίος εκείνη την ώρα όργωνε το χωράφι, υπογραμμίζοντας ότι στο σημείο δεν υπάρχει πρόσβαση προς το αεροδρόμιο.
Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με το περιστατικό με τον αγρότη στη Θεσσαλονίκη αναφέρουν ότι «ο αγρότης ήταν στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών πήγε με το τρακτέρ κάτω από την αερογέφυρα, προκειμένου να κινηθεί προς την πλευρά του αεροδρομίου.
Ο αστυνομικός διευθυντής με τον οδηγό τον αντιλήφθηκαν και άρχισαν να τον ακολουθούν. Εκείνος τους αντιλήφθηκε, τον βλέπουν να μιλάει στο τηλέφωνο όπου και σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ειδοποίησε τους άλλους αγρότες του μπλόκου και έτσι φαίνεται πως ενημερώθηκαν οι αγρότες που κατέφθασαν με τα δύο αγροτικά.
Όπως κατήγγειλε ο αγρότης, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν πάνω στο τρακτέρ και εργαζόταν στο χωράφι, όχημα της Ασφάλειας σταμάτησε στο σημείο και οι αστυνομικοί του ζήτησαν να τους δώσει τα στοιχεία του. Ο ίδιος αρνήθηκε και ζήτησε από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν. Αμέσως μετά ειδοποίησε αγρότες από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο με αγροτικά μηχανήματα για να δουν τι είχε συμβεί.
Κατά τη διάρκεια της λεκτικής αντιπαράθεσης, ο αγρότης Κοσμάς Τσιλιάς αισθάνθηκε αδιαθεσία και χρειάστηκε να μεταφερθεί με όχημα στο Κέντρο Υγείας Θέρμης. Βλέποντας τον αδελφό του λιπόθυμο, ο Χρήστος Τσιλιάς ξέσπασε κατά των αστυνομικών, δηλώνοντας ότι θα κινηθεί νομικά αν πάθει κάτι ο αδελφός του.
Για λίγα λεπτά επικράτησε ένταση, με σπρωξιές και λεκτικές αντεγκλήσεις προς τους αστυνομικούς που είχαν επιχειρήσει τον έλεγχο, ενώ οι αγρότες αρχικά δεν τους άφηναν να αποχωρήσουν, τονίζοντας ότι θα κινηθούν νομικά σε βάρος τους.
Τελικά, χάρη στην αντίδραση των πιο ψύχραιμων, τα πνεύματα ηρέμησαν και οι αστυνομικοί αποχώρησαν, αφού στο σημείο έφτασαν ενισχύσεις της ΕΛ.ΑΣ.
«Ήρθε η Ασφάλεια την ώρα που όργωνα το χωράφι και ζήτησε να με ελέγξει και να δει αν μου ανήκει το χωράφι. Τι είναι, αγροφύλακες; Με ποιο δικαίωμα μπήκε στο χωράφι μου;» δήλωσε ο κ. Πονηρίδης, οποίος εκείνη την ώρα όργωνε το χωράφι, υπογραμμίζοντας ότι στο σημείο δεν υπάρχει πρόσβαση προς το αεροδρόμιο.
Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με το περιστατικό με τον αγρότη στη Θεσσαλονίκη αναφέρουν ότι «ο αγρότης ήταν στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών πήγε με το τρακτέρ κάτω από την αερογέφυρα, προκειμένου να κινηθεί προς την πλευρά του αεροδρομίου.
Τι λέει η ΕΛΑΣ για το περιστατικό
Ο αστυνομικός διευθυντής με τον οδηγό τον αντιλήφθηκαν και άρχισαν να τον ακολουθούν. Εκείνος τους αντιλήφθηκε, τον βλέπουν να μιλάει στο τηλέφωνο όπου και σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ειδοποίησε τους άλλους αγρότες του μπλόκου και έτσι φαίνεται πως ενημερώθηκαν οι αγρότες που κατέφθασαν με τα δύο αγροτικά.
Ο αγρότης βλέπει ότι τον ακολουθεί κολλητά το όχημα της αστυνομίας και αντιλήφθηκε τον διευθυντή που φορούσε την στολή. Μπήκε τότε σε ένα χωράφι που ήταν οργωμένο προσποιούμενος ότι οργώνει.
Τον πλησίασε ο διευθυντής ζητώντας του τα στοιχεία του, έχετε μπει σε οργωμένο χωράφι και κάνετε ότι οργώνεται ενώ έχετε βγει από το μπλόκο. Και τότε καταφθάνουν οι άλλοι αγρότες και τα ΜΜΕ.
Το χωράφι δεν είναι του συγκεκριμένου αγρότη. Αναγκάστηκε να μπει στο συγκεκριμένο χωράφι και προσποιήθηκε ότι οργώνει γιατί τον ακολουθούσε το υπηρεσιακό όχημα της ΕΛΑΣ».
Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος αγρότης μεταφέρθηκε ΑΧΕΠΑ και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές αποχώρησε από το νοσοκομείο.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους, το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής που απαρτίζεται από 19 αγροτικά μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας, Δημήτρης Τσιλιάς, υπογράμμισε ότι τα προβλήματα του αγροτικού και του κτηνοτροφικού κλάδου είναι ήδη γνωστά στην κυβέρνηση.
Αναφορικά με το ενδεχόμενο αποκλεισμού και του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, ο κ. Τσιλιάς επεσήμανε πως «υπάρχει συντονισμός με όλα τα μπλόκα» και ότι ο αγώνας κλιμακώνεται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αγρότες προετοιμάζονται να κατέβουν στο λιμάνι με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα την ερχόμενη Παρασκευή.
«Δεν λειτουργεί ο κοινωνικός αυτοματισμός με τον τρόπο που θέλει η κυβέρνηση, που προσπαθεί να στρέψει τις κοινωνικές ομάδες τη μία ενάντια στην άλλη – ίσα ίσα συσπειρωνόμαστε», ανέφερε.
«Δεν έχουμε λόγο να είμαστε εδώ, η δουλειά μας είναι στο χωράφι. Είμαστε εδώ γιατί κάνουμε μια διαμαρτυρία. Αν την κάναμε στα χωριά μας με 20.000 τρακτέρ δεν θα υπήρχε αποτύπωση», είπε, σχολιάζοντας την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα.
«Κλιμακώνουμε τον αγώνα, παραμένουμε εδώ και δεν μετακινείται κανένας. Είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από την ημέρα που ήρθαμε. Θα κάνουμε δράσεις κάθε ημέρα για να είναι ο κόσμος ζεστός και να απαντάμε. Εχθές είχαμε το μέτρο 23, δεν μπήκε ούτε μια δραχμή», δήλωσε ο αγρότης Γιάννης Βογιατζής, δείχνοντας στις κάμερες τις αποδείξεις από την τράπεζα.
Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε δικαστικός επιμελητής που – σύμφωνα με τον κ. Βογιατζή – του επέδωσε αγωγή για συνολικό χρέος 2.069 ευρώ από το 2024, για αγορά λιπασμάτων. «Είναι αγωγή από εταιρεία που πουλάει αγροτικά εφόδια, τα οποία δεν μπορέσαμε να πληρώσουμε γιατί δεν πήραμε επιδότηση, δεν πήραμε προκαταβολή και, αντιθέτως, μας πήραν και λεφτά πίσω. Δεν υπήρχε εισόδημα», είπε.
«Μιλάμε για πλήρη κατάρρευση και των εταιρειών που συνεργάζονται με τους αγρότες. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν δίκιο και πρέπει να πάρουν τα χρήματά τους, καθώς τους τα χρωστάμε. Φανταστείτε τι θα γίνει με όλα αυτά τα μαγαζιά που δεν μπορούν να εισπράξουν», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τριλόφου, Χρήστος Τσιλιάς.
Σημειώνεται ότι οι αγρότες από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» απέκλεισαν λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι τον κόμβο προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής.
Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς, με τις υποδείξεις της Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Τον πλησίασε ο διευθυντής ζητώντας του τα στοιχεία του, έχετε μπει σε οργωμένο χωράφι και κάνετε ότι οργώνεται ενώ έχετε βγει από το μπλόκο. Και τότε καταφθάνουν οι άλλοι αγρότες και τα ΜΜΕ.
Το χωράφι δεν είναι του συγκεκριμένου αγρότη. Αναγκάστηκε να μπει στο συγκεκριμένο χωράφι και προσποιήθηκε ότι οργώνει γιατί τον ακολουθούσε το υπηρεσιακό όχημα της ΕΛΑΣ».
Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος αγρότης μεταφέρθηκε ΑΧΕΠΑ και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές αποχώρησε από το νοσοκομείο.
Τι ζητούν οι αγρότες«Αν η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι βρίσκεται μέσα στο εύρος της πραγματικότητας θα πρέπει να δώσει η ίδια τις λύσεις, καθώς γνωρίζει τα προβλήματα», τονίζουν οι αγρότες από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», στον κόμβο του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους, το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής που απαρτίζεται από 19 αγροτικά μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας, Δημήτρης Τσιλιάς, υπογράμμισε ότι τα προβλήματα του αγροτικού και του κτηνοτροφικού κλάδου είναι ήδη γνωστά στην κυβέρνηση.
Αναφορικά με το ενδεχόμενο αποκλεισμού και του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, ο κ. Τσιλιάς επεσήμανε πως «υπάρχει συντονισμός με όλα τα μπλόκα» και ότι ο αγώνας κλιμακώνεται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αγρότες προετοιμάζονται να κατέβουν στο λιμάνι με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα την ερχόμενη Παρασκευή.
«Δεν λειτουργεί ο κοινωνικός αυτοματισμός με τον τρόπο που θέλει η κυβέρνηση, που προσπαθεί να στρέψει τις κοινωνικές ομάδες τη μία ενάντια στην άλλη – ίσα ίσα συσπειρωνόμαστε», ανέφερε.
«Δεν έχουμε λόγο να είμαστε εδώ, η δουλειά μας είναι στο χωράφι. Είμαστε εδώ γιατί κάνουμε μια διαμαρτυρία. Αν την κάναμε στα χωριά μας με 20.000 τρακτέρ δεν θα υπήρχε αποτύπωση», είπε, σχολιάζοντας την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα.
«Κλιμακώνουμε τον αγώνα, παραμένουμε εδώ και δεν μετακινείται κανένας. Είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από την ημέρα που ήρθαμε. Θα κάνουμε δράσεις κάθε ημέρα για να είναι ο κόσμος ζεστός και να απαντάμε. Εχθές είχαμε το μέτρο 23, δεν μπήκε ούτε μια δραχμή», δήλωσε ο αγρότης Γιάννης Βογιατζής, δείχνοντας στις κάμερες τις αποδείξεις από την τράπεζα.
Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε δικαστικός επιμελητής που – σύμφωνα με τον κ. Βογιατζή – του επέδωσε αγωγή για συνολικό χρέος 2.069 ευρώ από το 2024, για αγορά λιπασμάτων. «Είναι αγωγή από εταιρεία που πουλάει αγροτικά εφόδια, τα οποία δεν μπορέσαμε να πληρώσουμε γιατί δεν πήραμε επιδότηση, δεν πήραμε προκαταβολή και, αντιθέτως, μας πήραν και λεφτά πίσω. Δεν υπήρχε εισόδημα», είπε.
«Μιλάμε για πλήρη κατάρρευση και των εταιρειών που συνεργάζονται με τους αγρότες. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν δίκιο και πρέπει να πάρουν τα χρήματά τους, καθώς τους τα χρωστάμε. Φανταστείτε τι θα γίνει με όλα αυτά τα μαγαζιά που δεν μπορούν να εισπράξουν», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τριλόφου, Χρήστος Τσιλιάς.
Σημειώνεται ότι οι αγρότες από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» απέκλεισαν λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι τον κόμβο προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής.
Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς, με τις υποδείξεις της Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE