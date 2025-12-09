Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Αχιλλέας Μπέος: Ποινική δίωξη για κακουργηματική απιστία κατά του δημάρχου Βόλου και υπηρεσιακών στελεχών
Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης η μη είσπραξη μισθωμάτων και η καθυστέρηση της διαδικασίας έξωσης από παραδοσιακό ξενώνα στη Μακρινίτσα – Εκτιμάται ότι τα ποσά που δεν εισπράχθηκαν φτάνουν τα 200.000 ευρώ
Ποινική δίωξη για κακουργηματική απιστία σε υπόθεση δημοτικού ακινήτου, ασκήθηκε, κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας κατά του Αχιλλέα Μπέου και υπηρεσιακών στελεχών του δήμου Βόλου.
Η Δικαιοσύνη, σύμφωνα με το gegonota.news, ερευνά τη διαχείριση παραδοσιακού ξενώνα «Αρχοντικό Σισιλιάνου» στη Μακρινίτσα που εκμεταλλευόταν μισθώτρια εταιρεία, με μία εκ των εταίρων και διαχειριστών να είναι σύζυγος στενότατου συνεργάτη του κ. Μπέου.
Σύμφωνα με την υπόθεση, που βρίσκεται πλέον σε στάδιο ανάκρισης, ο δήμος Βόλου δεν εισέπραττε τα μισθώματα από τη διαχειρίστρια εταιρεία, ενώ καθυστέρησε να ξεκινήσει η διαδικασία έξωσης – αποβολής.
Η εταιρεία με έδρα το «Αρχοντικό Σισιλιάνου» σίγουρα μέχρι τις 11.12.2022, όπως προκύπτει από το ΓΕΜΗ, είχε μισθώσει το ακίνητο από την πρώην Κοινότητα Μακρινίτσας.
Στις 20.3/2023 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την εκμίσθωση του ακινήτου με δημοπρασία, με το επιχείρημα ότι «σήμερα είναι κενό». Ωστόσο, η δημοτική αρχή αρνήθηκε να δώσει κάθε άλλο στοιχείο (από πότε ήταν κενό, ποιος το μίσθωνε, ποιο ήταν το μίσθωμα, πότε είχε λήξει η σύμβαση, πόσα χρωστούσαν και αν βεβαιώθηκαν, αν πλήρωναν δημοτικά τέλη, τέλη ΔΕΥΑΜΒ, τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και αν βεβαιώθηκαν τα χρωστούμενα, αν ο δήμος έκανε ενέργειες για τη διοικητική αποβολή του μισθωτή κλπ).
Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη μετά από μήνυση για κακουργηματική απιστία και παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση που κατέθεσε λογιστής του Βόλου.
Με βάση τις εκτιμήσεις, ο δήμος Βόλου δεν εισέπραξε από την εταιρεία ποσά που φτάνουν τις 200.000 ευρώ. Ωστόσο, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου φέρεται να έστειλε τη δικογραφία στην Εισαγγελία Εφετών με την ένδειξη για αρχειοθέτηση, ενώ ο Αχιλλέας Μπέος δεν κλήθηκε με καμία ιδιότητα.
Ωστόσο, η Εισαγγελία Εφετών είχε διαφορετική άποψη και επέστρεψε τη δικογραφία με παραγγελία για άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος και μάλιστα με βασικό κατηγορούμενο τον Αχιλλέα Μπέο.
Άγνωστη παραμένει η στάση που θα κρατήσουν οι ελεγχόμενοι υπάλληλοι, ενώ μέχρι τώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εμπλεκόμενοι δείχνουν ως κύριο υπεύθυνο υπηρεσιακό στέλεχος που είναι ένα βήμα πριν την συνταξιοδότηση και εκτιμήθηκε από τους νομικούς συμβούλους, πως σε περίπτωση δυσμενούς έκβασης της υπόθεσης, θα πέσει «στα μαλακά».
Φωτογραφία: Stringer / SOOC
