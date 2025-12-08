Ψάχνουν άλλα 15 άτομα που επέβαιναν στη λέμβο που μισοβυθίστηκε νότια της Κρήτης και έχασαν τη ζωή τους 17 άνθρωποι
Ψάχνουν άλλα 15 άτομα που επέβαιναν στη λέμβο που μισοβυθίστηκε νότια της Κρήτης και έχασαν τη ζωή τους 17 άνθρωποι

Οι έρευνες διεξάγονται από παραπλέοντα πλοία

Ψάχνουν άλλα 15 άτομα που επέβαιναν στη λέμβο που μισοβυθίστηκε νότια της Κρήτης και έχασαν τη ζωή τους 17 άνθρωποι
Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση με τη μισοβυθισμένη λέμβο νότια της Κρήτης και τους 17 νεκρούς που εντοπίστηκαν από τις αρχές.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του λιμενικού, από την προανάκριση προέκυψε ότι στην ίδια λέμβο επέβαιναν ακόμα 15 άτομα.

Συγκεκριμένα, κατά δήλωση των διασωθέντων τα άτομα που ξεκίνησαν με λέμβο από το Τομπρούκ της Λιβύης το βράδυ της 1ης Δεκεμβρίου ήταν συνολικά 34 άτομα.

Κατά την ίδια ανακοίνωση η λέμβος έμεινε ακυβέρνητη στις 2 Δεκεμβρίου λόγω βλάβης των μηχανών.

Στη συνέχεια οι 15 εκ των αλλοδαπών έπεσαν στη θάλασσα και έκτοτε αγνοούνται.

Οι έρευνες διεξάγονται από παραπλέοντα πλοία υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του λιμενικού.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι 17 που εντοπίστηκαν νεκροί έχασαν τη ζωή τους πιθανότατα από υποθερμία ενώ δύο εντοπίστηκαν ζωντανοί και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
