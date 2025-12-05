Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Αλκοόλ είχε καταναλώσει η 48χρονη οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε σε ρέμα στην Κέρκυρα
Από το ατύχημα σκοτώθηκε ακαριαία η 75χρονη μητέρα της, καμία από τις δύο δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας
Αλκοόλ είχε καταναλώσει η 48χρονη που οδηγούσε το αυτοκίνητο που εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε ρέμα στην περιοχή Κουραμάδες της Κέρκυρας, με συνέπεια να σκοτωθεί η 75χρονη μητέρα της και συνοδηγός στο όχημα.
Σύμφωνα με το MEGA, σε αλκοτέστ που διενήργησαν οι Αρχές στη 48χρονη, που τραυματίστηκε σοβαρά από το ατύχημα, που έγινε την Τετάρτη, διαπίστωσαν ότι η γυναίκα είχε καταναλώσει αλκοόλ με συνέπεια να βρεθεί θετική.
Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες, καμία από τις δύο γυναίκες δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας με αποτέλεσμα το 75χρονο θύμα να σκοτωθεί ακαριαία.
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο γυναίκες εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να τις απεγκλωβίσει.
Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος συνεχίζονται.
