Το ΣτΕ επιστρέφει στην έδρα του στο Αρσάκειο, αναστέλλει τις εργασίες του από 8 έως 24 Δεκεμβρίου
Το Συμβούλιο της Επικρατείας επιστρέφει στη μόνιμη έδρα του στο κτίριο του Παλαιού Αρσακείου επί της οδού Πανεπιστημίου 47-49
Το Συμβούλιο της Επικρατείας επιστρέφει στη μόνιμη έδρα του στο κτίριο του Παλαιού Αρσακείου επί της οδού Πανεπιστημίου 47-49 και για το λόγο αυτό αναστέλλει τις εργασίες του από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 μέχρι και την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025.
Ειδικότερα, το διάστημα της μεταστέγασης, με πράξη του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλη Πικραμένου, αποφασίστηκε:
1) η αναστολή των εργασιών του Συμβουλίου της Επικρατείας από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 μέχρι και την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 και
2) η αναστολή, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, όλων των δικονομικών προθεσμιών που τίθενται είτε εκ του νόμου, είτε από το Δικαστήριο.
Ωστόσο, κατά το χρονικό διάστημα αυτό συνεχίζονται οι διασκέψεις της Ολομελείας και των Τμημάτων, η διαδικασία σε συμβούλιο, η δημοσίευση αποφάσεων, η παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και η επεξεργασία των επειγόντων σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων στο κτίριο επί της οδού Αιόλου και Σοφοκλέους.
Το ίδιο χρονικό διάστημα συνεχίζει η ηλεκτρονική κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή και η κατάθεση εξαιρετικά επειγουσών αιτήσεων προσωρινής δικαστικής προστασίας στο κτίριο επί της οδού Αιόλου και Σοφοκλέους.
