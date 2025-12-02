Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Τροχαίο στην Πάτρα: ΙΧ «καρφώθηκε» σε φορτηγό, τραυματίστηκε έγκυος
Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας, χωρίς σοβαρά τραύματα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (2/12), στην παραλία Πατρών.
Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε φορτηγό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία γυναίκα, η οποία σύμφωνα, με πληροφορίες του tempo24.news, είναι έγκυος.
Επί τόπου έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της από το όχημα, αλλά και ομάδα του ΕΚΑΒ. Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας, χωρίς σοβαρά τραύματα.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
