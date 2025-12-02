Τροχαίο στην Πάτρα: ΙΧ «καρφώθηκε» σε φορτηγό, τραυματίστηκε έγκυος
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Τροχαίο Τροχαίο ατύχημα

Τροχαίο στην Πάτρα: ΙΧ «καρφώθηκε» σε φορτηγό, τραυματίστηκε έγκυος

Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας, χωρίς σοβαρά τραύματα

Τροχαίο στην Πάτρα: ΙΧ «καρφώθηκε» σε φορτηγό, τραυματίστηκε έγκυος
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (2/12), στην παραλία Πατρών.

Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε φορτηγό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία γυναίκα, η οποία σύμφωνα, με πληροφορίες του tempo24.news, είναι έγκυος.

Επί τόπου έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της από το όχημα, αλλά και ομάδα του ΕΚΑΒ. Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας, χωρίς σοβαρά τραύματα.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Τροχαίο στην Πάτρα: ΙΧ «καρφώθηκε» σε φορτηγό, τραυματίστηκε έγκυος
Τροχαίο στην Πάτρα: ΙΧ «καρφώθηκε» σε φορτηγό, τραυματίστηκε έγκυος
Τροχαίο στην Πάτρα: ΙΧ «καρφώθηκε» σε φορτηγό, τραυματίστηκε έγκυος


Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι μετά από έρευνα της βελγικής αστυνομίας για απάτη με κοινοτικά κονδύλια

Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή στη Δήμητρα Ματσούκα - Ένοχη για όλες τις κατηγορίες η ηθοποιός

Άγνωστες ιστορίες της Βουγιουκλάκη, της Καρέζη και άλλων αστέρων - Οι διηγήσεις του γυναικολόγου των διασήμων Νίκου Παπανικολάου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης