«Φάσμα Αγάπης»: Χριστουγεννιάτικο bazaar σε Ηράκλειο, Χαλάνδρι και Βριλήσσια

Σκοπός της δράσης

«Δεν αλλάζουμε τα παιδιά για να χωρέσουν στον κόσμο. Αλλάζουμε τον κόσμο για να χωρέσουν τα παιδιά». Αυτό είναι το motto του Συλλόγου Γονέων «Φάσμα Αγάπης». Πρόκειται για έναν νεοσύστατο αλλά ιδιαίτερα ενεργό σύλλογο οικογενειών παιδιών στο φάσμα του αυτισμού και συναφών αναπηριών. Το «Φάσμα Αγάπης» θα συμμετάσχει φέτος σε τρία Χριστουγεννιάτικα Bazaar, με σκοπό την ενίσχυση των δράσεων και των προγραμμάτων τουΣτο bazaar θα παρουσιάζονται χειροποίητες δημιουργίες, χριστουγεννιάτικα είδη και άλλες κατασκευές που ετοίμασαν με πολλή αγάπη γονείς, φίλοι, παιδιά και εθελοντές του συλλόγου.Τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη των προγραμμάτων του Συλλόγου, όπως:δράσεις ημιαυτόνομης διαβίωσης, εξωτερικά προγράμματα κοινωνικοποίησης, δημιουργικά απογεύματα και προγράμματα των Σαββάτων, summer camp και χειμερινές δραστηριότητεςΤο «Φάσμα Αγάπης» στηρίζει σήμερα πάνω από 30 παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, μέσα από δράσεις που ενισχύουν την αυτονομία, την κοινωνική ενδυνάμωση και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινότητα. Με τη δύναμη της συλλογικότητας, της αγάπης και της εθελοντικής προσφοράς, συνεχίζουμε το έργο μας με στόχο να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για τα παιδιά μας και να χτίσουμε ένα μέλλον με περισσότερη συμπερίληψη.-Γίνετε εθελοντές-Προσφέρετε υλικά, εξοπλισμό ή υπηρεσίες-Κάντε μια χορηγία ή δωρεά (ακόμη και μικρή, κάνει διαφορά!)-Συνεργαστείτε μαζί σε εκπαιδευτικά ή κοινωνικά προγράμματαΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / IBAN: GR 8301 7203 5000 5035 1153 72544 Δικαιούχος: Σύλλογος «Φάσμα Αγάπης»Δωρεά υπέρ Φάσματος Αγάπης