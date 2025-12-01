Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
«Φάσμα Αγάπης»: Χριστουγεννιάτικο bazaar σε Ηράκλειο, Χαλάνδρι και Βριλήσσια
«Φάσμα Αγάπης»: Χριστουγεννιάτικο bazaar σε Ηράκλειο, Χαλάνδρι και Βριλήσσια
Το «Φάσμα Αγάπης» είναι ένας νεοσύστατος αλλά πολύ ενεργός σύλλογος οικογενειών παιδιών στο φάσμα του αυτισμού και συναφών αναπηριών
«Δεν αλλάζουμε τα παιδιά για να χωρέσουν στον κόσμο. Αλλάζουμε τον κόσμο για να χωρέσουν τα παιδιά». Αυτό είναι το motto του Συλλόγου Γονέων «Φάσμα Αγάπης». Πρόκειται για έναν νεοσύστατο αλλά ιδιαίτερα ενεργό σύλλογο οικογενειών παιδιών στο φάσμα του αυτισμού και συναφών αναπηριών. Το «Φάσμα Αγάπης» θα συμμετάσχει φέτος σε τρία Χριστουγεννιάτικα Bazaar, με σκοπό την ενίσχυση των δράσεων και των προγραμμάτων του
Ημερομηνίες & Τοποθεσίες Συμμετοχής:
6 & 7 Δεκεμβρίου: Κτήμα Φιξ, Ηράκλειο Αττικής
13 Δεκεμβρίου: Πλατεία Αγ.Νικολάου, Χαλάνδρι
13 & 14 Δεκεμβρίου: Πάρκο Μ.Θεοδωράκη, Βριλλήσια
Στο bazaar θα παρουσιάζονται χειροποίητες δημιουργίες, χριστουγεννιάτικα είδη και άλλες κατασκευές που ετοίμασαν με πολλή αγάπη γονείς, φίλοι, παιδιά και εθελοντές του συλλόγου.
δράσεις ημιαυτόνομης διαβίωσης, εξωτερικά προγράμματα κοινωνικοποίησης, δημιουργικά απογεύματα και προγράμματα των Σαββάτων, summer camp και χειμερινές δραστηριότητες
Το «Φάσμα Αγάπης» στηρίζει σήμερα πάνω από 30 παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, μέσα από δράσεις που ενισχύουν την αυτονομία, την κοινωνική ενδυνάμωση και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινότητα. Με τη δύναμη της συλλογικότητας, της αγάπης και της εθελοντικής προσφοράς, συνεχίζουμε το έργο μας με στόχο να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για τα παιδιά μας και να χτίσουμε ένα μέλλον με περισσότερη συμπερίληψη.
Πώς μπορείτε να στηρίξετε το «ΦΑΣΜΑ ΑΓΑΠΗΣ»
-Γίνετε εθελοντές
-Προσφέρετε υλικά, εξοπλισμό ή υπηρεσίες
-Κάντε μια χορηγία ή δωρεά (ακόμη και μικρή, κάνει διαφορά!)
-Συνεργαστείτε μαζί σε εκπαιδευτικά ή κοινωνικά προγράμματα
Τραπεζικός Λογαριασμός Συλλόγου “Φάσμα Αγάπης”: Τράπεζα: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / IBAN: GR 8301 7203 5000 5035 1153 72544 Δικαιούχος: Σύλλογος «Φάσμα Αγάπης» Αιτιολογία: Δωρεά υπέρ Φάσματος Αγάπης
Ημερομηνίες & Τοποθεσίες Συμμετοχής:
6 & 7 Δεκεμβρίου: Κτήμα Φιξ, Ηράκλειο Αττικής
13 Δεκεμβρίου: Πλατεία Αγ.Νικολάου, Χαλάνδρι
13 & 14 Δεκεμβρίου: Πάρκο Μ.Θεοδωράκη, Βριλλήσια
Στο bazaar θα παρουσιάζονται χειροποίητες δημιουργίες, χριστουγεννιάτικα είδη και άλλες κατασκευές που ετοίμασαν με πολλή αγάπη γονείς, φίλοι, παιδιά και εθελοντές του συλλόγου.
Σκοπός της δράσηςΤα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη των προγραμμάτων του Συλλόγου, όπως:
δράσεις ημιαυτόνομης διαβίωσης, εξωτερικά προγράμματα κοινωνικοποίησης, δημιουργικά απογεύματα και προγράμματα των Σαββάτων, summer camp και χειμερινές δραστηριότητες
Το «Φάσμα Αγάπης» στηρίζει σήμερα πάνω από 30 παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, μέσα από δράσεις που ενισχύουν την αυτονομία, την κοινωνική ενδυνάμωση και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινότητα. Με τη δύναμη της συλλογικότητας, της αγάπης και της εθελοντικής προσφοράς, συνεχίζουμε το έργο μας με στόχο να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για τα παιδιά μας και να χτίσουμε ένα μέλλον με περισσότερη συμπερίληψη.
Πώς μπορείτε να στηρίξετε το «ΦΑΣΜΑ ΑΓΑΠΗΣ»
-Γίνετε εθελοντές
-Προσφέρετε υλικά, εξοπλισμό ή υπηρεσίες
-Κάντε μια χορηγία ή δωρεά (ακόμη και μικρή, κάνει διαφορά!)
-Συνεργαστείτε μαζί σε εκπαιδευτικά ή κοινωνικά προγράμματα
Τραπεζικός Λογαριασμός Συλλόγου “Φάσμα Αγάπης”: Τράπεζα: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / IBAN: GR 8301 7203 5000 5035 1153 72544 Δικαιούχος: Σύλλογος «Φάσμα Αγάπης» Αιτιολογία: Δωρεά υπέρ Φάσματος Αγάπης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα