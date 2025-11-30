Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Έκλεισαν οι κάλπες στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών - Συνεχίζεται αύριο η ψηφοφορία
Στις φετινές εκλογές σε σχέση με αυτές της περασμένης τετραετίας, ψήφισαν 1.297 επιπλέον δικηγόροι, οι οποίοι κατά κανόνα είναι νέοι
Έκλεισαν οι κάλπες στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και την σημερινή πρώτη ημέρα των εκλογών και από τους 24.694 Αθηναίους δικηγόρους που έχουν δικαίωμα ψήφου προσήλθαν και ψήφισαν 5.104.
Στις περασμένες εκλογές του 2021, την πρώτη ημέρα της ψηφοφορίας στον ΔΣΑ, προσήλθαν και ψήφισαν 4.986. Στις φετινές εκλογές σε σχέση με αυτές της περασμένης τετραετίας, ψήφισαν 1.297 επιπλέον δικηγόροι, οι οποίοι κατά κανόνα είναι νέοι.
Για τους Αθηναίους δικηγόρους υπάρχουν 36 κάλπες εκ των οποίων ο μεγαλύτερος αριθμός είναι τα γραφεία του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60) και οι υπόλοιπες είναι στα γραφεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, κ.λπ. (Γενναδίου 4), στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7) και στο ΑΚΚΕΠ Προμηθέας (Φειδίου 18).
Οι εκλογές στην Αθήνα αλλά και στους Δικηγορικούς Συλλόγους Θεσσαλονίκης και Πειραιά, θα συνεχιστούν και αύριο Δευτέρα και ο δεύτερος γύρος των εκλογών θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα, 7 και 8 Δεκεμβρίου 2025.
Ήδη υπάρχουν τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, που έχουν μικρό αριθμό μελών.
Ειδικότερα, στον Δικηγορικό Σύλλογο Ευρυτανίας που έχει 9 εγγεγραμμένους επανεξελέγη πρόεδρος ο μοναδικός υποψήφιος Αθανάσιος Γαλανός, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αμαλιάδας που έχει 86 εγγεγραμμένου, επανεξελέγη ο μοναδικός υποψήφιος Αθανάσιος Γαλανός, στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας που έχει 99 εγγεγραμμένους, εξελέγη ο Χρήστος Ντάλλας και στον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαβρύτων που αριθμοί 13 εγγεγραμμένους εξελέγη η Μαρία Σταυροπούλου.
Αποτελέσματα ανά την Ελλάδα
