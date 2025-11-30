Άνοιξαν οι κάλπες για τους 46.878 δικηγόρους των 63 Δικηγορικών Συλλόγων

Οι υποψήφιοι στη Θεσσαλονίκη

Παράλληλα, με δικό του συνδυασμό («Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Δικηγόρων ΔΣΑ» κατέρχεται ο Θωμάς Καμενόπουλος, από τον παλαιό χώρο του Κέντρου σε συνδυασμό με το χώρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος στις τελευταίες εκλογές είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του κ. Βερβεσού. Ο κ. Καμενόπουλος συμμετέχει στις δικηγορικές εκλογές για πρώτη φορά με δικό του συνδυασμό.Με υποψήφιο πρόεδρο τον Θέμη Σοφό συμμετέχει στις εκλογές ο συνδυασμός «Εργατικοί».Από το χώρο της Αριστεράς οσυμμετέχει με το συνδυασμό «Εναλλακτική Παρέμβαση-Δικηγορική Ανατροπή», ενώ ο Αντώνης Αντανασιώτης από το χώρο του ΚΚΕ συμμετέχει με τον συνδυασμό «Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων».Ως υποψήφιος πρόεδρος χωρίς συνδυασμό κατέρχεται στις εκλογές από το χώρο του ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ και με ρεύμα από τη ΝΔ, ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές του 2021 είχε εκλεγεί με τον συνδυασμό του κ. Βερβεσού («Ενιαίο Ψηφοδέλτιο») και είχε πάρει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από όλους τους υποψήφιους συμβούλους. Συγκεκριμένα προ τετραετίας ο κ. Κουτσόλαμπρος είχε λάβει 1.236 σταυρούς, η κυρία Τσαγκλή 887, ο κ. Αβαρκιώτης 759, ο κ. Λυρίτσης 568, κ.λπ.Σε όλα τα γκάλοπ που έχουν γίνει για τις εκλογές στον ΔΣΑ στον δεύτερο γύρο φέρεται να περνούν οι κ.κ. Αναστασόπουλος και Κουστόλαμπρος, ενώ ακολουθούν (σύμφωνα με τα γκάλοπ και χωρίς να περνούν στον β΄ γύρο) οι Μαντζούτσος, Σοφός, Καλαντζόπουλος, Καμενόπουλος και Καμπαγιάννης.Την ψήφο των 6.747 ενεργών μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ) διεκδικούν δέκα υποψήφιοι πρόεδροι, εκ των οποίων εννέα κατέρχονται με συνδυασμό υποψήφιων συμβούλων. Οι υποψήφιοι σύμβουλοι ανέρχονται σε 216.Αναλυτικά, οι υποψήφιοι πρόεδροι για τον ΔΣΘ είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):- Παναγιώτης Γιαννόπουλος («Ανοιχτοί Ορίζοντες»)- Ηλίας Γκίνδης («Η δικηγορία στην πράξη»)- Χαράλαμπος Κουρουνδής («Εναλλακτική Πρωτοβουλία Δικηγόρων»)- Μιχάλης Κωνσταντινίδης («Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων»)- Ζωή Μιζέλη (χωρίς συνδυασμό)- Μαρία (Μαρούσα) Πρωτοπαπαδάκη («Μαζί για τη Δικηγορία»)- Πέτρος Σαμαράς («Σύγχρονο Ρεύμα Δικηγόρων»)- Βασίλης Σιαπέρας («ACTUS»)- Γιάννης Στεφάνου («Πρώτα οι Δικηγόροι»)- Δημήτρης Φινοκαλιώτης («Δικηγορική Πρωτοπορία»)