Ανοίγουν αύριο οι κάλπες για τους 46.878 δικηγόρους των 63 Δικηγορικών Συλλόγων
Οι υποψήφιοι στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και τα γκάλοπ
Ανοίγουν αύριο Κυριακή οι κάλπες στους 63 Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας για να ψηφίσουν 46.878 δικηγόροι για την ανάδειξη νέων Διοικητικών Συμβουλίων τετραετούς θητείας.
Πάντως, στους τρεις μεγάλους Δικηγορικούς Συλλόγους, δηλαδή Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, οι εκλογές θα συνεχιστούν και την ερχόμενη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2025, ενώ οι Σύλλογοι οι οποίο δεν θα αναδείξουν νέες διοικήσεις την 30η Νοεμβρίου, ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί τη μεθεπόμενη Κυριακή.
Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ο απερχόμενος πρόεδρος Δημήτρης Βερβεσός δεν θα συμμετάσχει στις εκλογές, καθώς εξάντλησε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των δυο τετραετιών που προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων.
Για τους Αθηναίους δικηγόρους θα υπάρχουν 36 κάλπες εκ των οποίων οι 33 θα στα γραφεία του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60) και οι 4 θα είναι στα γραφεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, κ.λπ. (Γενναδίου 4).
Οι 24.694 δικηγόροι της Αθήνας έχουν να επιλέξουν μεταξύ προέδρων που κατέρχονται μόνο ως υποψήφιοι πρόεδροι χωρίς να έχουν συνδυασμούς (ακέφαλοι συνδυασμοί) και μεταξύ συνδυασμών που έχουν προέδρους.
Από το χώρο της ΝΔ ο Δημήτρης Αναστασόπουλος κατεβαίνει υποψήφιος πρόεδρος χωρίς συνδυασμό, ενώ παράλληλα συμμετέχουν στις εκλογές δυο ανεξάρτητοι δικοί του συνδυασμοί των 24 υποψηφίων συμβούλων ο καθένας, χωρίς υποψήφιο πρόεδρο.
Ο παλαιός συνδυασμός του κ. Αναστασόπουλου, «Με Το Δικηγόρο» με τον οποίο συμμετείχε στις προηγούμενες εκλογικές, χωρίζεται σε δύο συνδυασμούς. Ο ένας είναι η «Δράση» και ο άλλος «Στην Πράξη».
Παράλληλα, στο πλευρό του κ. Αναστασόπουλου έχει δηλώσει ότι θα είναι και ο Ιωάννης Δεληγεώργης με τον συνδυασμό «#Διέξοδος», χωρίς υποψήφιο πρόεδρο. Ο κ. Δεληγεώργης έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ το διάστημα 2017-2021.
Από το χώρο της ΝΔ συμμετέχει στις εκλογές ως υποψήφιος πρόεδρος και ο Αλέξανδρος Μαντζούτσος, ενώ παράλληλα συμμετέχει δικός του συνδυασμός χωρίς υποψήφιο πρόεδρο, η «Νέα εκπροσώπηση με τον Αλέξανδρο Μαντζούτσο - Έμπρακτα Δίπλα στο Δικηγόρο».
Ακόμη, η Χριστίνα Τσαγκλή, Θεόδωρος Μαντάς, Δημήτρης Λυριτσής, Ιωάννης Αβαρκιώτης, Άννα Ζουρνατζή, Ανδρέας Τερζίμπασης, κ.ά. συμμετέχουν στις εκλογές με συνδυασμό χωρίς υποψήφιο πρόεδρο. Στον συνδυασμό αυτό έχουν ενταχθεί παρατάξεις που συμμετείχαν στις εκλογές του 2021, όπως είναι «Παρίσταμαι Υπέρ», «Ομοδικία-Ενιαίο Ψηφοδέλτιο», «Διεκδικώ» και «Συνένωση».
Από το χώρο του ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος συμμετέχει ως υποψήφιος πρόεδρος και παράλληλα έχει το δικό του συνδυασμό «Συμμετέχουμε με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΜΑΖΙ Διεκδικούμε το μέλλον μας», χωρίς πρόεδρο. Ο κ. Καλαντζόπουλος έχει στενές σχέσεις με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη.
Παράλληλα, με δικό του συνδυασμό («Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Δικηγόρων ΔΣΑ» κατέρχεται ο Θωμάς Καμενόπουλος, από τον παλαιό χώρο του Κέντρου σε συνδυασμό με το χώρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος στις τελευταίες εκλογές είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του κ. Βερβεσού. Ο κ. Καμενόπουλος συμμετέχει στις δικηγορικές εκλογές για πρώτη φορά με δικό του συνδυασμό.
Με υποψήφιο πρόεδρο τον Θέμη Σοφό συμμετέχει στις εκλογές ο συνδυασμός «Εργατικοί».
Από το χώρο της Αριστεράς ο Αθανάσιος Καμπαγιάννης συμμετέχει με το συνδυασμό «Εναλλακτική Παρέμβαση-Δικηγορική Ανατροπή», ενώ ο Αντώνης Αντανασιώτης από το χώρο του ΚΚΕ συμμετέχει με τον συνδυασμό «Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων».
Ως υποψήφιος πρόεδρος χωρίς συνδυασμό κατέρχεται στις εκλογές από το χώρο του ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ και με ρεύμα από τη ΝΔ, ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές του 2021 είχε εκλεγεί με τον συνδυασμό του κ. Βερβεσού («Ενιαίο Ψηφοδέλτιο») και είχε πάρει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από όλους τους υποψήφιους συμβούλους. Συγκεκριμένα προ τετραετίας ο κ. Κουτσόλαμπρος είχε λάβει 1.236 σταυρούς, η κυρία Τσαγκλή 887, ο κ. Αβαρκιώτης 759, ο κ. Λυρίτσης 568, κ.λπ.
Σε όλα τα γκάλοπ που έχουν γίνει για τις εκλογές στον ΔΣΑ στον δεύτερο γύρο φέρεται να περνούν οι κ.κ. Αναστασόπουλος και Κουστόλαμπρος, ενώ ακολουθούν (σύμφωνα με τα γκάλοπ και χωρίς να περνούν στον β΄ γύρο) οι Μαντζούτσος, Σοφός, Καλαντζόπουλος, Καμενόπουλος και Καμπαγιάννης.
Στις περασμένες εκλογές στον ΔΣΑ το 2021 οι εγγεγραμμένοι δικηγόροι, που είχαν δικαίωμα ψήφου ήταν 23.397 και τώρα θα ψηφίσουν 1.297 επιπλέον δικηγόροι, οι οποίοι κατά κανόνα είναι νέοι.
Στον α΄ γύρο του 2021 από τους 23.397 δικηγόρους που είχαν δικαίωμα ψήφου, ψήφισαν 12.788, με ποσοστό συμμετοχής 54,66%.
Στον β΄ γύρο του 2021 ψήφισαν 8.084 δικηγόροι από τους 23.397 και το ποσοστό συμμετοχής ήταν 34,55%, δηλαδή η απόχη έφτασε το 65,45%.
Στον β΄ γύρο δεν προσήλθαν να ψηφίσουν 4.704 Αθηναίοι δικηγόροι. Πρώτος είχε αναδειχθεί ο κ. Βερβεσός με ποσοστό 59,78% (4.599 σταυροί) και δεύτερος ο κ. Αναστασόπουλος με ποσοστό 40,22% (3.094 σταυροί).
