Ανοίγουν αύριο οι κάλπες για τους 46.878 δικηγόρους των 63 Δικηγορικών Συλλόγων

Με υποψήφιο πρόεδρο τονσυμμετέχει στις εκλογές ο συνδυασμός «Εργατικοί».Από το χώρο της Αριστεράς οσυμμετέχει με το συνδυασμό «Εναλλακτική Παρέμβαση-Δικηγορική Ανατροπή», ενώ οαπό το χώρο του ΚΚΕ συμμετέχει με τον συνδυασμό «Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων».Ως υποψήφιος πρόεδρος χωρίς συνδυασμό κατέρχεται στις εκλογές από το χώρο του ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ και με ρεύμα από τη ΝΔ, ο, ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές του 2021 είχε εκλεγεί με τον συνδυασμό του κ. Βερβεσού («Ενιαίο Ψηφοδέλτιο») και είχε πάρει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από όλους τους υποψήφιους συμβούλους. Συγκεκριμένα προ τετραετίας ο κ. Κουτσόλαμπρος είχε λάβει 1.236 σταυρούς, η κυρία Τσαγκλή 887, ο κ. Αβαρκιώτης 759, ο κ. Λυρίτσης 568, κ.λπ.Σε όλα τα γκάλοπ που έχουν γίνει για τις εκλογές στον ΔΣΑ στον δεύτερο γύρο φέρεται να περνούν οι κ.κ. Αναστασόπουλος και Κουστόλαμπρος, ενώ ακολουθούν (σύμφωνα με τα γκάλοπ και χωρίς να περνούν στον β΄ γύρο) οι Μαντζούτσος, Σοφός, Καλαντζόπουλος, Καμενόπουλος και Καμπαγιάννης.Στις περασμένες εκλογές στον ΔΣΑ το 2021 οι εγγεγραμμένοι δικηγόροι, που είχαν δικαίωμα ψήφου ήταν 23.397 και τώρα θα ψηφίσουν 1.297 επιπλέον δικηγόροι, οι οποίοι κατά κανόνα είναι νέοι.Στον α΄ γύρο του 2021 από τους 23.397 δικηγόρους που είχαν δικαίωμα ψήφου, ψήφισαν 12.788, με ποσοστό συμμετοχής 54,66%.Στον β΄ γύρο του 2021 ψήφισαν 8.084 δικηγόροι από τους 23.397 και το ποσοστό συμμετοχής ήταν 34,55%, δηλαδή η απόχη έφτασε το 65,45%.Στον β΄ γύρο δεν προσήλθαν να ψηφίσουν 4.704 Αθηναίοι δικηγόροι. Πρώτος είχε αναδειχθεί ο κ. Βερβεσός με ποσοστό 59,78% (4.599 σταυροί) και δεύτερος ο κ. Αναστασόπουλος με ποσοστό 40,22% (3.094 σταυροί).