«Dashboard του Πολίτη»: Όλες οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ σε μια φιλική προς τον πολίτη πλατφόρμα

Ήδη από την ενεργοποίηση της πλατφόρμας τον Σεπτέμβριο και σε συνδυασμό και με τις υπόλοιπες δράσεις που έχουμε με τον e-ΕΦΚΑ, έχουν καταγραφεί πολύ θετικά αποτελέσματα. Οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις έχουν μειωθεί κατά 21%, ενώ οι επικουρικές κατά 25%, με τη νέα πλατφόρμα να καθιστά εφικτή την ταχύτερη και ακριβέστερη διεκπεραίωση αιτήσεων συνταξιοδότησης.Δεν αναφερόμαστε απλώς σε ποσοστά, αλλά σε πραγματικούς ανθρώπους που έλυσαν τα θέματά τους πιο εύκολα και πιο άμεσα κι αυτό είναι κάτι που με ικανοποιεί βαθιά».