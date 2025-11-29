Συνελήφθη οδηγός που αγνόησε τροχονόμο έξω από δημοτικό στα Χανιά

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Αναστάτωση επικράτησε έξω από δημοτικό σχολείο των Χανίων, όταν ένας 37χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις και τα σήματα του σχολικού τροχονόμου, δυσχεραίνοντας έτσι την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων.
Ο σχολικός τροχονόμος προχώρησε σε καταγγελία στο τμήμα Τροχαίας Χανίων, με τους αστυνομικούς να ξεκινούν έρευνα για το περιστατικό, σύμφωνα με το flashnews.gr.
Το πρωί της Παρασκευής, ο 37χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη για παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Παράλληλα, του βεβαιώθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.
