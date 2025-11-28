Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Παρέμβαση του Αρείου Πάγου στην αντιπαράθεση δικαστών και δικηγόρων
Παρέμβαση του Αρείου Πάγου στην αντιπαράθεση δικαστών και δικηγόρων
Ο Άρειος Πάγος ζητάει την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης στο χώρο της απονομής του δικαίου
Παρέμβαση έκανε ο Άρειος Πάγος στην αντιπαράθεση που είναι σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα μεταξύ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος και της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων του κράτους, επισημαίνοντας ότι «η προστασία των θεσμών και των μετεχόντων στην απονομή της δικαιοσύνης δεν είναι επαρκές άλλοθι για συμπεριφορές που κινούνται στο φάσμα της παραβίασης των κανόνων της δεοντολογίας».
Παράλληλα, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι αναμένεται «η άμεση ανταπόκριση των εμπλεκόμενων φορέων και των εκπροσώπων τους για την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης στο χώρο της απονομής του δικαίου και τυχόν εξακολούθηση των ίδιων συμπεριφορών θα αξιολογηθεί ως προσβολή της Δικαιοσύνης και των Πολιτών».
Ειδικότερα, η ανακοίνωση του Αρείου Πάγου έχει ως εξής:
«Το τελευταίο χρονικό διάστημα, που συμπίπτει με τις εκλογές στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας, αλλά και την επικείμενη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, παρουσιάζεται το φαινόμενο, των εκατέρωθεν δηλώσεων και δημοσίων τοποθετήσεων που προκαλούν (τεχνητή) ένταση στις σχέσεις δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικηγόρων, με αφορμή την έκδοση μη αρεστών ενδεχομένως δικαστικών αποφάσεων, βουλευμάτων, ή και γενικά τη διατύπωση κρίσεων από τα δικαστικά όργανα στα πλαίσια της δικαιοδοτικής τους λειτουργίας.
Τόσο οι δικαστικοί λειτουργοί όσο και οι συνήγοροι-συλλειτουργοί της δικαιοσύνης, θα πρέπει πρωτίστως να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, που είναι το διακύβευμα μιας ευνομούμενης κοινωνίας και θα πρέπει να προφυλάσσεται ως κόρη οφθαλμού από όλους.
Επισημαίνουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το κλίμα, ότι η προστασία των θεσμών και των μετεχόντων στην απονομή της δικαιοσύνης δεν είναι επαρκές άλλοθι για συμπεριφορές που κινούνται στο φάσμα της παραβίασης των κανόνων της δεοντολογίας. Άλλωστε, η υπηρεσία που παρέχουν με τέτοιου είδους εξωθεσμικές «δράσεις» καθόλου χρήσιμη και οπωσδήποτε βλαπτική είναι για τους συναδέλφους τους δικαστές και δικηγόρους, τους οποίους θεωρητικά επιθυμούν να προστατεύσουν.
Υπενθυμίζουμε ότι οι διαδικασίες ελέγχου των παραβατικών συμπεριφορών είναι ανελαστικά θεσπισμένες με συγκεκριμένες διατάξεις του Συντάγματος, του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και του Κώδικα Δικηγόρων, και λειτουργούν. Συνεπώς, δεν είναι ανεκτές για το Κράτος Δικαίου αντίθετες συμπεριφορές ούτε πράξεις, που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα.
Αναμένουμε την άμεση ανταπόκριση των εμπλεκόμενων φορέων και των εκπροσώπων τους για την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης στο χώρο της απονομής του δικαίου. Τυχόν εξακολούθηση των ίδιων συμπεριφορών θα αξιολογηθεί ως προσβολή της Δικαιοσύνης και των πολιτών».
