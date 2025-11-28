Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.
Η νέα διαφήμιση των Jumbo κάνει πλάκα με την Ιθάκη και τον Τσίπρα: Αδειάστε τα όλα χωρίς... τσίπα
Ακούστε τη διαφήμιση που συνδυάζει την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και την «Ιθάκη» του Κωνσταντίνου Καβάφη
Να αξιοποιήσουν τη συζήτηση που έχει προκαλέσει η «Ιθάκη», το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, επιχειρούν τα Jumbo στη ραδιοφωνική διαφήμισή τους για τα Χριστούγεννα.
Τα λόγια της διαφήμισης της γνωστής αλυσίδας αποτελούν παράφραση του ομώνυμου ποιήματος του Κωνσταντίνου Καβάφη.
Το φινάλε, όμως, «ακουμπάει» στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού με τη φράση «αδειάστε τα όλα χωρίς τσίπα».
Η διαφήμισηΣαν βγεις στον πηγαιμό για τα Χριστούγεννα να εύχεσαι να είναι λευκός ο δρόμος γεμάτος χιόνια και Jumbo φορτηγά
Tη χιονοθύελλα και το ψοφόκρυο μην τα φοβάσαι γιατί τέτοια Χριστούγεννα αλλού δεν θα βρεις
Κι αν μετά τις αγορές γεμάτες βρεις τις τσέπες σου είναι γιατί τα Jumbo δεν σε γέλασαν
Jumbo η Ιθάκη των Χριστουγέννων, αδειάστε τα όλα χωρίς τσίπα
