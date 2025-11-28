Η νέα διαφήμιση των Jumbo κάνει πλάκα με την Ιθάκη και τον Τσίπρα: Αδειάστε τα όλα χωρίς... τσίπα
Jumbo Αλέξης Τσίπρας Ιθάκη Βιβλίο Τσίπρα Διαφήμιση

Η νέα διαφήμιση των Jumbo κάνει πλάκα με την Ιθάκη και τον Τσίπρα: Αδειάστε τα όλα χωρίς... τσίπα

Ακούστε τη διαφήμιση που συνδυάζει την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και την «Ιθάκη» του Κωνσταντίνου Καβάφη

Η νέα διαφήμιση των Jumbo κάνει πλάκα με την Ιθάκη και τον Τσίπρα: Αδειάστε τα όλα χωρίς... τσίπα
Να αξιοποιήσουν τη συζήτηση που έχει προκαλέσει η «Ιθάκη», το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, επιχειρούν τα Jumbo στη ραδιοφωνική διαφήμισή τους για τα Χριστούγεννα.

Τα λόγια της διαφήμισης της γνωστής αλυσίδας αποτελούν παράφραση του ομώνυμου ποιήματος του Κωνσταντίνου Καβάφη.

Το φινάλε, όμως, «ακουμπάει» στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού με τη φράση «αδειάστε τα όλα χωρίς τσίπα».

Η νέα διαφήμιση των Jumbo με την Ιθάκη του Τσίπρα

Η διαφήμιση

Σαν βγεις στον πηγαιμό για τα Χριστούγεννα να εύχεσαι να είναι λευκός ο δρόμος γεμάτος χιόνια και Jumbo φορτηγά

Tη χιονοθύελλα και το ψοφόκρυο μην τα φοβάσαι γιατί τέτοια Χριστούγεννα αλλού δεν θα βρεις

Κι αν μετά τις αγορές γεμάτες βρεις τις τσέπες σου είναι γιατί τα Jumbo δεν σε γέλασαν

Jumbo η Ιθάκη των Χριστουγέννων, αδειάστε τα όλα χωρίς τσίπα

