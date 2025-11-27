Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως ανοίγει αύριο τις πύλες του - Ο Φέρρης εγκαινιάζει τη μουσική σκηνή



Το πρόγραμμα των μουσικών εκδηλώσεων στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό

19:30 ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΕΡΡΗΣ - ONEMANSHOWΓιορτάζουμε τα εγκαίνιά μας με τον μοναδικό Θοδωρή Φέρρη on stage και τον εκρηκτικό Onemanshow, σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη!Ένα live πρόγραμμα με όλες τις επιτυχίες, δυνατή ενέργεια, χορό και την καλύτερη παρέα. Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό ανοίγει επίσημα τις πόρτες του και μας περιμένει να ζήσουμε μαζί μας την πρώτη - και ξεχωριστή - νύχτα του.19:30 LOCOMOΝDOΤο Πεδίον του Άρεως γίνεται… νησί! Οι Locomondo φέρνουν το γνώριμο μείγμα από reggae, ska και balkan ήχους, με όλα τα αγαπημένα τους τραγούδια.13:00 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΟ Δημήτρης Μητσιάς, η Όλγα Αντωνοπούλου και η Βιολέτα Ίκαρη ενώνουν τις φωνές τους σε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα, με αγαπημένα τραγούδια που έχουν μεγαλώσει γενιές.19:30 GADJO DILOΟι Gadjo Dilo φέρνουν τον μοναδικό τους gypsy jazz ήχο. Swing ρυθμοί, retro αισθητική και ιδιαίτερες διασκευές ελληνικών τραγουδιών δημιουργούν μια ζεστή, χορευτική ατμόσφαιρα.13:00 ΡΕΝΑ ΜΟΡΦΗΗ Ρένα Μόρφη έρχεται με την μπάντα της για ένα μεσημεριανό live γεμάτο ενέργεια, ρυθμό και χαμόγελα. Με τη χαρακτηριστική φωνή της και την ξεχωριστή σκηνική της παρουσία, μπλέκει latin ήχους, αγαπημένα λαϊκά τραγούδια και τις ραδιοφωνικές της επιτυχίες, σε μια ζωντανή, πολύχρωμη συναυλία για όλη την οικογένεια.19:30 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑΝΟΗ Πέγκυ Ζήνα, ο Δώρος Δημοσθένους και ο Γιάννης Διονυσίου ερμηνεύουν διαχρονικές επιτυχίες του Γιάννη Σπανού, από το Νέο Κύμα μέχρι τις πιο λαϊκές στιγμές του, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο νοσταλγία και συγκίνηση19:30 ΚΛΑΥΔΙΑΜε τη χαρακτηριστική φωνή της, τις επιτυχίες που αγαπήθηκαν στο ραδιόφωνο και τραγούδια όπως η «Αστερομάτα», η Κλαυδία στήνει μια σύγχρονη pop συναυλία με indie πινελιές.13:00 ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥΗ Μελίνα Ασλανίδου φέρνει τις μεγάλες της επιτυχίες και την ιδιαίτερη λαϊκή–έντεχνη αισθητική της σε μια μεσημεριανή συναυλία, ιδανική για κυριακάτικη οικογενειακή βόλτα.19:30 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣΟ Γιάννης Κότσιρας, σε μία μεγάλη συναυλία με όλες τις αγαπημένες του επιτυχίες, στήνει μια ζεστή, γιορτινή βραδιά γεμάτη συναίσθημα και μουσική ποιότητα.13:00 ΑΣΠΡΟ ΜΑΥΡΟ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΠΕΡΑΈνα ξεχωριστό θέαμα, που συστήνει στα παιδιά τον μαγικό κόσμο της όπερας με απλό, διασκεδαστικό τρόπο. Το «Άσπρο Μαύρο» συνδυάζει μουσική, θέατρο και κίνηση, με ήρωες που μιλούν για τη φιλία, τη διαφορετικότητα και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί.19:30 ΟΛΓΑ ΒΕΝΕΤΗ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣΗ Όλγα Βενέτη και ο Παντελής Θαλασσινός σε μια ατμοσφαιρική, γιορτινή συναυλία με μελωδίες γεμάτες Ελλάδα, ιδανική για χειμωνιάτικη βόλτα στο πάρκο.13:00 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΑΛΔΑΡΑΗ Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μελίνα Κανά, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και ο Κώστας Καλδάρας ερμηνεύουν τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα, σε μια συναυλία γεμάτη νοσταλγία, ιστορία και συναίσθημα.13:00 ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ - ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥΟ Τάσος Ιωαννίδης ταξιδεύει τα παιδιά στον δικό του μουσικό κόσμο. Μαζί του η Χορωδία του Σπύρου Λάμπρου, που γεμίζει τη σκηνή με παιδικές φωνές, κίνηση και συμμετοχή.14:00 ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΤο μεσημέρι της Παραμονής Χριστουγέννων, ο Πάνος Μουζουράκης φέρνει το δικό του, ανατρεπτικό σύμπαν στην κεντρική σκηνή του Χριστουγεννιάτικου Χωριού. Με χιούμορ, αυτοσχεδιασμούς και όλες τις γνωστές του επιτυχίες, στήνει ένα χαλαρό, γιορτινό live με μουσική, γέλιο και χριστουγεννιάτικη διάθεση.19:30 CHRISTMAS HOUSE PARTY (JUNIOR PAPA)Το Πεδίον του Άρεως μεταμορφώνεται για μία βραδιά σε ένα ατμοσφαιρικό open-air house club. Στα decks, ο Junior Papa μαζί με εκρηκτικό line-up DJs υπογράφουν τις πιο επιτυχημένες βραδιές των κορυφαίων clubs της πόλης, σε ένα από τα πιο δυνατά events των γιορτών.19:30 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΑΡΙΟ ΤΟΚΑΜια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια του Μάριου Τόκα, με τους Στέλιο Διονυσίου, Δήμητρα Σταθοπούλου, Γιώργο Ζερβάκη και Μπάμπη Στόκα στη σκηνή. Διαχρονικές μελωδίες, λαϊκά και έντεχνα κομμάτια, ζωντανεύουν σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση.13:00 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟι Γιάννης Ζουγανέλης, η Ρένα Μόρφη, ο Γιάννης Διονυσίου και η Ανδριάνα Μπάμπαλη σε ένα πρόγραμμα φτιαγμένο ειδικά για παιδιά - αλλά και για όσους νιώθουν ακόμα παιδιά.13:00 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΙΜΗ ΠΛΕΣΣΑΟ Δημήτρης Μπάσης, η Σοφία Μανουσάκη και η Ορχήστρα Μίμη Πλέσσα παρουσιάζουν τα κινηματογραφικά και λαϊκά «διαμάντια του Μίμη Πλέσσα», σε ένα μουσικό ταξίδι στις πιο αγαπημένες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού.23:00 ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ, ZAF & DJ BOBITOΗ αλλαγή του χρόνου βρίσκει το Πεδίον του Άρεως σε full party mood.Η Ελένη Φουρέιρα αναλαμβάνει την κεντρική σκηνή με εκρηκτικό show και όλες τις dance επιτυχίες της, ο ZAF φέρνει τις δικές του ραδιοφωνικές επιτυχίες και τη δυνατή του σκηνική παρουσία, ενώ ο DJ Bobito φροντίζει για το απόλυτο clubbing κλίμα πριν και μετά το countdown.Φώτα, πυροτεχνήματα, δυνατή μουσική και χιλιάδες άνθρωποι που μετρούν μαζί αντίστροφα για τη νέα χρονιά.19:30 ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥΟ Νίκος Πορτοκάλογλου σε μια συναυλία γεμάτη αγαπημένα τραγούδια από όλη την πορεία του, με ροκ, ποπ και έντεχνα κομμάτια που έχουν γράψει ιστορία.19:30 SHOW ΜΑΓΕΙΑΣ & ILLUSIONS ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΓΟ SANKARAΈνα θεαματικό show γεμάτο μαγικά κόλπα, εντυπωσιακά illusions και απρόσμενες ανατροπές, με το κοινό να ανεβαίνει στη σκηνή και να συμμετέχει ενεργά στα κόλπα, δημιουργώντας μοναδικές στιγμές, με πολλή φαντασία και αληθινή… μαγεία.13:00 ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΝΤΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣΑνήμερα των Θεοφανίων, η Μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει κλασικά εμβατήρια, γνωστές ελληνικές μελωδίες και χριστουγεννιάτικα κομμάτια.Οι επισκέπτες μπορούν μέσα από το ενημερωμένο και λειτουργικό site του Χωριού https://xmasvillageattica.gr να βρουν το πλήρες πρόγραμμα των συναυλιών στην κεντρική σκηνή, καθώς και στα δύο μικρότερα stages που θα στηθούν στο Πεδίο του Άρεως, γεμάτα με εορταστικές μελωδίες, παιδικό θέατρο και μουσικοχορευτικές παραστάσεις.