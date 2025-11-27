Πώς να χτίσουμε την καθημερινότητά μας με ηρεμία και σιγουριά
Απολαμβάνουμε κάθε στιγμή χωρίς άγχος και φόβο – Όλα όσα χρειαζόμαστε για να το καταφέρουμε είναι στο χέρι μας.
Κάθε μέρα ξεκινά με μικρές συνήθειες που κάνουν τον χώρο μας μοναδικό: ο πρωινός καφές που γεμίζει την κουζίνα με άρωμα, λίγα λεπτά ησυχίας πριν ανοίξουμε τα παράθυρα, τα αντικείμενα που φροντίζουμε να βρίσκονται στη θέση τους. Απλές στιγμές που δημιουργούν μια αίσθηση θαλπωρής και σταθερότητας στη ζωή μας.
Παρ’ όλα αυτά η καθημερινότητά μας μπορεί να διαταραχθεί ανά πάσα στιγμή από απρόβλεπτα γεγονότα όπως μια διαρροή νερού, ένα βραχυκύκλωμα, μια ζημιά από καιρικά φαινόμενα ή ακόμα και κάποια κακόβουλη ενέργεια. Ιδιαίτερα τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που χτυπούν τη χώρα με όλο και μεγαλύτερη σφοδρότητα κάθε φορά, μας ωθούν να αναζητάμε λύσεις για την προστασία του σπιτιού μας και όσων περιέχει, διασφαλίζοντας ότι αν συμβεί το αναπόφευκτο, θα επανέλθουμε στην καθημερινότητά μας άμεσα.
Ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσουμε τον έλεγχο της ζωής μας, αποβάλλοντας το άγχος και τον φόβο, είναι η ασφάλιση κατοικίας και περιεχομένου.
Προστασία που προσαρμόζεται στις ανάγκες μας
Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας My Home First Ευέλικτο και My Home First Ολοκληρωμένο της Eurolife FFH, προσφέρουν πλήρη προστασία για το σπίτι και τα αντικείμενα που αγαπάμε. Παρέχουν βασικές καλύψεις για τις πιο συχνές ανάγκες, ενώ δίνουν τη δυνατότητα προσθήκης προαιρετικών πακέτων, ώστε η προστασία να ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες και τον τρόπο ζωής μας. Ανάλογα με το πρόγραμμα και τις επιλογές μας, καλύπτονται ζημιές από πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, κακόβουλες ενέργειες, βραχυκύκλωμα, θραύση σωληνώσεων, διαρροές νερού και έξοδα άντλησης υδάτων, ενώ υπάρχει και κάλυψη για υπαίθριες εγκαταστάσεις, αστική ευθύνη και νομική προστασία.
Για τα αντικείμενα που φροντίζουμε με ιδιαίτερη προσοχή, υπάρχει το πρόγραμμα ασφάλισης περιεχομένου Sweet Home Content. Προσφέρει προστασία από κινδύνους όπως πυρκαγιά, κλοπή, έκρηξη, βραχυκύκλωμα αλλά και αλλοίωση τροφίμων, με προσιτό κόστος που ξεκινά από 35€ το χρόνο για κύρια κατοικία και 45€ για εξοχική. Παράλληλα, μπορεί να ενισχυθεί με προαιρετικά πρόσθετα πακέτα, προσαρμόζοντας την κάλυψη ακριβώς στις ανάγκες μας.
Υπηρεσίες που δίνουν ηρεμία
Η Eurolife FFH παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για να γίνει η διαχείριση ενός περιστατικού όσο πιο απλή και άμεση γίνεται. Αντικατάσταση περιουσιακών στοιχείων με νέα, κάλυψη κόστους επισκευών, άμεση επέμβαση 24/7 σε έκτακτη ανάγκη και συνεργεία με 6μηνη εγγύηση εργασιών είναι μερικές από τις υπηρεσίες που εξασφαλίζουν ηρεμία.
Η διαδικασία αποζημίωσης έχει σχεδιαστεί για ταχύτητα και απλότητα: για ποσά έως €10.000, αν η αναγγελία γίνει μέχρι τις 14:30, ο φάκελος ανοίγει μέσα σε μία ώρα. Η εκτίμηση της ζημιάς γίνεται άμεσα από διακανονιστή ή πραγματογνώμονα, δίνοντας σαφείς οδηγίες για τα επόμενα βήματα. Μόλις εγκριθεί η πρόταση αποζημίωσης, η κατάθεση πραγματοποιείται μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες, ώστε να επιστρέψουμε γρήγορα στην κανονικότητα του σπιτιού μας.
Όλα τα οφέλη μαζί
Για ακόμα μεγαλύτερη προστασία και οικονομικό όφελος, υπάρχει το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+. Όσο περισσότερα προϊόντα συνδυάζουμε, τόσο μεγαλύτερη έκπτωση εξασφαλίζουμε. Παράλληλα, με την κατάλληλη κάλυψη και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορούμε να μειώσουμε τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έως 20%. Σε επιλεγμένες καλύψεις, η Eurolife FFH αναλαμβάνει το 100% του κόστους χωρίς καμία συμμετοχή μας. Η προστασία επεκτείνεται και σε σπίτια βραχυχρόνιας μίσθωσης, δίνοντας ασφάλεια και στους ιδιοκτήτες καταλυμάτων.
Με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για το απρόβλεπτο. Η καθημερινότητά μας συνεχίζεται ομαλά και ο χώρος που ζούμε παραμένει προστατευμένος. Έτσι μπορούμε να επικεντρωθούμε σε ό,τι έχει σημασία: στις οικογενειακές στιγμές, στα σχέδια για το μέλλον και σε κάθε μικρή ή μεγάλη χαρά που γεμίζει τη ζωή μας. Η ασφάλεια δεν είναι πια απλώς μια επιλογή, αλλά η βάση για μια ζωή χωρίς άγχος, με ηρεμία και σιγουριά, κάθε μέρα.
