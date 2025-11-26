Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: 15.000 υποψήφιοι έλαβαν μέρος στις εξετάσεις, αύξηση περίπου 8% σε σχέση με το 2024

H Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμούδήλωσε: «Η σταθερά αυξανόμενη συμμετοχή στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) δείχνει ξεκάθαρα πόσο σημαντική είναι για τους υποψηφίους μια αξιόπιστη, διαφανής και διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Είναι ένας θεσμός που εξελίσσεται, εκσυγχρονίζεται και υποστηρίζει έμπρακτα το μέλλον των νέων μας — τόσο στη μάθηση όσο και στην εργασία. Θέλω να συγχαρώ όλες και όλους που συμμετείχαν στη διαδικασία και να ευχαριστήσω τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και των εξεταστικών κέντρων για την άρτια διοργάνωση. Συνεχίζουμε με συνέπεια την ενίσχυση του ΚΠΓ, ώστε να γίνεται κάθε χρόνο πιο ανοιχτό, αξιόπιστο και προσιτό για κάθε υποψήφιο».