Εικόνες καταστροφής στα Τζουμέρκα μετά την έντονη κακοκαιρία
ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννινα Ήπειρος Τζουμέρκα

Εικόνες καταστροφής στα Τζουμέρκα μετά την έντονη κακοκαιρία

Μάχη νύχτα και μέρα δίνουν τα συνεργεία στα Τζουμέρκα για την αποκατάσταση των πολύ μεγάλων προβλημάτων

Εικόνες καταστροφής στα Τζουμέρκα μετά την έντονη κακοκαιρία
Τις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές στα Τζουμέρκα επισκέπτεται από το το πρωί ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρο Καχριμάνη, τον βουλευτή Γιώργο Αμυρά και τους δημάρχους Κεντρικών Τζουμέρκων, Χρήστο Χασιάκο και Βορείων Τζουμέρκων, Νίκο Βαϊτση.

Παντού υπάρχουν εικόνες καταστροφής που έχουν αλλοιώσει τη μορφολογία της περιοχής. Μάχη νύχτα και μέρα δίνουν τα συνεργεία στα Τζουμέρκα για την αποκατάσταση των πολύ μεγάλων προβλημάτων που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία των περασμένων ημερών.

Η ζημιές είναι ανυπολόγιστες σε όλες τις υποδομές της περιοχής. Ποτάμια και τα ρέματα υπερχείλισαν και έχουν προκληθεί μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, στο δίκτυο υδροδότησης και το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Ειδικότερα, το δίκτυο ηλεκτροδότησης σταδιακά αποκαθίσταται, ωστόσο το πρόβλημα της υδροδότησης θεωρείται μείζον ζήτημα, καθώς τα ορμητικά νερά ξήλωσαν και παρέσυραν τις σωληνώσεις.

Εικόνες καταστροφής στα Τζουμέρκα μετά την έντονη κακοκαιρία
Εικόνες καταστροφής στα Τζουμέρκα μετά την έντονη κακοκαιρία
Εικόνες καταστροφής στα Τζουμέρκα μετά την έντονη κακοκαιρία
Εικόνες καταστροφής στα Τζουμέρκα μετά την έντονη κακοκαιρία


Επίσης, προτεραιότητα δίνεται αυτήν τη στιγμή στις ασφαλείς μετακινήσεις των πολιτών, καθώς οι δρόμοι κρύβουν παγίδες. Περίπου 60 μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, των δήμων και ιδιωτών δουλεύουν ασταμάτητα προκειμένου να καθαρίσουν τους δρόμους και να δώσουν πρόσβαση σε οικισμούς, κτηνοτροφικές μονάδες και απομονωμένα σπίτια.


