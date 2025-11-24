Ισχυρή κακοκαιρία από αύριο με βροχές και καταιγίδες - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από πλημμύρες
Ισχυρή κακοκαιρία από αύριο με βροχές και καταιγίδες - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από πλημμύρες
Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για επικίνδυνα φαινόμενα με έντονες βροχοπτώσεις έως το Σάββατο και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών
Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους Γιώργο Τσατραφύλλια και Κλέαρχο Μαρουσάκη.
Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι βροχές, οι καταιγίδες αλλά και ισχυροί άνεμοι που φαίνεται πως θα εκδηλωθούν από αύριο Τρίτη.
Ειδικότερα, με ανάρτησή του στα social media ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλια, έκανε λόγο για έντονη κακοκαιρία τύπου «Π».
«Αυτή τη φορά, εκτός από τη δυτική Ελλάδα, θα επηρεαστεί το σύνολο της χώρας, με τα φαινόμενα να έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα (καιρός τύπου "Π" ).
Στις περιοχές αυτές δεν αποκλείεται να πέσουν πάνω από 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα.( 150mm) σε διάστημα 3-4 ημερών.
Οι βροχές ουσιαστικά θα ξεκινήσουν την Τρίτη στα δυτικά και σταδιακά από την Τετάρτη το βράδυ μέχρι το Σάββατο θα επηρεάσουν κυρίως τις παραπάνω περιοχές.
Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες οι οποίοι θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα και θα κρατήσουν τα χιόνια σε μεγάλα υψόμετρα (1600m).
Την Παρασκευή (από το ξημέρωμα) οι βροχές θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και στην Αττική.
Για τη συνέχεια, ο Δεκέμβρης αναμένεται να κάνει ποδαρικό με ήπιο καιρό».
«Καμπανάκι» και από Μαρουσάκη - Βροχές και καταιγίδες κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχέςΑπό την πλευρά του, ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, προειδοποιεί για μια επικίνδυνη εβδομάδα, καθώς από αύριο Τρίτη η δυτική Ελλάδα θα βρεθεί ξανά στο «κόκκινο» όσον αφορά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ιδιαίτερα η βορειοδυτική χώρα θα δεχθεί σημαντικές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.
Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, την Τετάρτη το καιρικό μοτίβο θα παραμείνει αμετάβλητο, με τις ίδιες περιοχές να συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν βροχές και καταιγίδες. Επιπλέον, αναμένεται να επηρεαστούν και άλλες περιοχές της χώρας, ιδίως τα νότια θαλάσσια τμήματα.
Την Πέμπτη, η επιδείνωση του καιρού θα είναι γενικευμένη, με τις ήδη επιβαρυμένες περιοχές να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι θα πέσει μεγάλος όγκος νερού σε περιοχές που έχουν ήδη υποστεί πλημμύρες, εντείνοντας τα προβλήματα.
Ο κ. Μαρουσάκης εξηγεί πως η συχνή εναλλαγή έντονων καιρικών φαινομένων δεν επιτρέπει στο έδαφος να απορροφήσει τον όγκο του νερού, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι κίνδυνοι πλημμυρών και ζημιών. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από διαδοχικές κακοκαιρίες, που προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.
