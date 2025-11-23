Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Στα Ιωάννινα ο Υφυπουργός Εσωτερικών - Θα συμμετάσχει σε κυβερνητική σύσκεψη για τις ζημιές από την κακοκαιρία
Στα Ιωάννινα ο Υφυπουργός Εσωτερικών - Θα συμμετάσχει σε κυβερνητική σύσκεψη για τις ζημιές από την κακοκαιρία
Θα στηριχθούν άμεσα οι περιοχές που έχουν πληγεί από την έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών
Στα Ιωάννινα βρίσκεται ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης για να συντονίσει τις κυβερνητικές ενέργειες για την αποκατάσταση των μεγάλων προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία στο Νομό Ιωαννίνων.
Ο κ. Σπανάκης αναμένεται να συμμετάσχει σε διευρυμένη διυπουργική τηλεδιάσκεψη το απόγευμα για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν ώστε να στηριχθούν άμεσα οι περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία, τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις των τελευταίων 24ωρων.
Σύμφωνα με το epirusgate.gr, ο κ. Σπανάκης ευχαρίστησε τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, τους δημάρχους και τον περιφερειάρχη για τη συνεργασία, επισημαίνοντας πως στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη κυβερνητική τηλεδιάσκεψη για αποφάσεις που αφορούν την αποκατάσταση των ζημιών. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στην περιοχή «με έντονα αντανακλαστικά για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα».
Παράλληλα, ο κ. Σπανάκης βρέθηκε στο ξενοδοχείο Du Lac για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ως μέλος της ΝΔ μετέχοντας στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των νέων τοπικών οργάνων.
