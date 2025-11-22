Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Απίστευτο τροχαίο στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο ντεραπάρισε στη μέση του δρόμου
Η γυναίκα οδηγός κατάφερε να βγει από το αναποδογυρισμένο όχημα χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά
Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (22/11) στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν ένα αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ντεραπάρισε στη μέση του δρόμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, μετά το τροχαίο που έγινε σε γειτονιά κοντά στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων η γυναίκα οδηγός κατάφερε να βγει από το αναποδογυρισμένο όχημα χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά.
Κάτοικοι που βρέθηκαν στο σημείο έσπευσαν να τη βοηθήσουν, ενώ άμεσα έφτασαν στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και άνδρες της Τροχαίας.
Η γυναίκα είχε τραυματιστεί ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτική εξέταση και παροχή πρώτων βοηθειών.
