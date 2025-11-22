Απίστευτο τροχαίο στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο ντεραπάρισε στη μέση του δρόμου
ΕΛΛΑΔΑ
οδηγός Τροχαίο ατύχημα Ηράκλειο Κρήτη ΕΚΑΒ

Απίστευτο τροχαίο στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο ντεραπάρισε στη μέση του δρόμου

Η γυναίκα οδηγός κατάφερε να βγει από το αναποδογυρισμένο όχημα χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά

Απίστευτο τροχαίο στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο ντεραπάρισε στη μέση του δρόμου
9 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (22/11) στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν ένα αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ντεραπάρισε στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, μετά το τροχαίο που έγινε σε γειτονιά κοντά στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων η γυναίκα οδηγός κατάφερε να βγει από το αναποδογυρισμένο όχημα χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά.

Κάτοικοι που βρέθηκαν στο σημείο έσπευσαν να τη βοηθήσουν, ενώ άμεσα έφτασαν στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και άνδρες της Τροχαίας.

Η γυναίκα είχε τραυματιστεί ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτική εξέταση και παροχή πρώτων βοηθειών.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεαρός δηλητηριάστηκε από σούσι στη Θεσσαλονίκη – Μολύνθηκε από το παράσιτο «ανισάκις»

«Δεν ξαναμιλάω με δημοσιογράφο» - Η δασκάλα από το Λουτράκι που κατήγγειλε τον 6χρονο έφυγε από εκπομπή μέσα σε 20 δευτερόλεπτα

Νέα στοιχεία για την υπόθεση της Αμαλίας Νικολοπούλου - Πώς εντοπίστηκε η σορός σε σπηλιά τέσσερα χρόνια μετά την εξαφάνιση
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης