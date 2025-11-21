Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων

Οι οδοί που επηρεάζονται:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από τις 06:00 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, λόγω του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι ρυθμίσεις θα διαρκέσουν έως το πέρας των εκδηλώσεων, περιλαμβάνοντας απαγόρευση στάσης και στάθμευσης καθώς και προσωρινές – σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας.σε όλο το μήκος της και έως την πρώτη παράλληλη οδό, συμπεριλαμβανομένων όλων των καθέτων.από Ανδριανού έως Ερμού.από Αιόλου έως Αθηνάς, με περιορισμούς από 11:20 έως το τέλος των εκδηλώσεων.σε όλο το μήκος της με πλήρη απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας.από Αθανασίου Διάκου έως Διονυσίου Αρεοπαγίτου.στο ρεύμα προς Αμαλίας.Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις στο κέντρο, καθώς αναμένεται «να επικρατήσει το αδιαχώρητο».Σημειώνεται πως ο εορτασμός συμπίπτει με τη μεγάλη θρησκευτική εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου), η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και ημέρα τιμής για τις Ένοπλες Δυνάμεις.