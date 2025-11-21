Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων
Δείτε ποιοι δρόμοι θα κλείσουν προσωρινά
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από τις 06:00 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, λόγω του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι ρυθμίσεις θα διαρκέσουν έως το πέρας των εκδηλώσεων, περιλαμβάνοντας απαγόρευση στάσης και στάθμευσης καθώς και προσωρινές – σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας.
Αιόλου: από Ανδριανού έως Ερμού.
Ερμού: από Αιόλου έως Αθηνάς, με περιορισμούς από 11:20 έως το τέλος των εκδηλώσεων.
Βασιλίσσης Αμαλίας: σε όλο το μήκος της με πλήρη απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας.
Λεωφόρος Συγγρού: από Αθανασίου Διάκου έως Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
Αθανασίου Διάκου: στο ρεύμα προς Αμαλίας.
Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις στο κέντρο, καθώς αναμένεται «να επικρατήσει το αδιαχώρητο».
Σημειώνεται πως ο εορτασμός συμπίπτει με τη μεγάλη θρησκευτική εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου), η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και ημέρα τιμής για τις Ένοπλες Δυνάμεις.
