Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από τις 06:00 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, λόγω του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι ρυθμίσεις θα διαρκέσουν έως το πέρας των εκδηλώσεων, περιλαμβάνοντας απαγόρευση στάσης και στάθμευσης καθώς και προσωρινές – σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας.

Οι οδοί που επηρεάζονται:

Μητροπόλεως: σε όλο το μήκος της και έως την πρώτη παράλληλη οδό, συμπεριλαμβανομένων όλων των καθέτων.
Αιόλου: από Ανδριανού έως Ερμού.
Ερμού: από Αιόλου έως Αθηνάς, με περιορισμούς από 11:20 έως το τέλος των εκδηλώσεων.
Βασιλίσσης Αμαλίας: σε όλο το μήκος της με πλήρη απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας.
Λεωφόρος Συγγρού: από Αθανασίου Διάκου έως Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
Αθανασίου Διάκου: στο ρεύμα προς Αμαλίας.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις στο κέντρο, καθώς αναμένεται «να επικρατήσει το αδιαχώρητο».

Σημειώνεται πως ο εορτασμός συμπίπτει με τη μεγάλη θρησκευτική εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου), η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και ημέρα τιμής για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

