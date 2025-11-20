Τάξη στο χάος με τα πατίνια στην Αθήνα επιχειρεί να βάλει νέος κανονισμός κυκλοφορίας και στάθμευσης

2. Στάθμευση: Για τους πολίτες, ο κανονισμός προβλέπει ότι η στάθμευση των Ε.Π.Η.Ο. πρέπει να γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει ελεύθερη δίοδο 1,5 μέτρου για τους πεζούς, ενώ απαγορεύεται η στάθμευση σε ράμπες, διαβάσεις, εισόδους κτιρίων και άλλες κρίσιμες προσβάσεις, καθώς και σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων από αρχαιολογικούς χώρους.Για τις εταιρείες εκμίσθωσης, η στάθμευση σε κοινόχρηστο χώρο επιτρέπεται αποκλειστικά στις 124 ζώνες μαζικής στάθμευσης, που έχει χωροθετήσει ο δήμος σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, με συνολικά 1.574 διαθέσιμες θέσεις. Οι διαστάσεις κάθε θέσης είναι 1,3 μ. × 0,4 μ.1η Δ.Κ.: 516 θέσεις, με χρέωση 120 ευρώ ανά θέση/έτος.2η Δ.Κ.: 178 θέσεις, με χρέωση 120 ευρώ ανά θέση/έτος.3η Δ.Κ.: 134 θέσεις, με χρέωση 80 ευρώ ανά θέση/έτος.4η Δ.Κ.: 168 θέσεις, με χρέωση 60 ευρώ ανά θέση/έτος.5η Δ.Κ.: 214 θέσεις, με χρέωση 60 ευρώ ανά θέση/έτος.6η Δ.Κ.: 148 θέσεις, με χρέωση 80 ευρώ ανά θέση/έτος.7η Δ.Κ.: 216 θέσεις, με χρέωση 80 ευρώ ανά θέση/έτος.3. Αδειοδότηση Στάθμευσης Εταιριών Ε.Π.Η.Ο.: Η διαδικασία αδειοδότησης για τις εταιρείες Ε.Π.Η.Ο. προβλέπει την υποβολή αίτησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου και του κανονισμού, με ετήσια συλλογή και αξιολόγηση των φακέλων. Η εκχώρηση των θέσεων στάθμευσης γίνεται βάσει δικλίδων ασφαλείας, ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, ενώ κάθε εταιρεία μπορεί να διεκδικήσει συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό θέσεων σε κάθε ζώνη μαζικής στάθμευσης. Η τελική διαμόρφωση και διαγράμμιση των χώρων πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του δήμου, σε συνεργασία με τις εταιρείες.4. Κυρώσεις και Έλεγχος: Ο κανονισμός συνοδεύεται από σαφές πλαίσιο κυρώσεων και ελέγχων. Εφαρμόζονται οι προβλέψεις του Κ.Ο.Κ. για παραβάσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων και η δυνατότητα ανάκλησης άδειας χρήσης στάθμευσης στον κοινόχρηστο χώρο. Όλα τα Ε.Π.Η.Ο. πρέπει να διαθέτουν μοναδικό σειριακό αριθμό και να καταγράφονται σε ειδικό Μητρώο. Η παρακολούθηση του στόλου θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω λογισμικού σε συνεργασία με τη ΔΑΕΜ Α.Ε. ΟΤΑ, ενώ οι έλεγχοι ταχύτητας και τήρησης των ζωνών απαγόρευσης πραγματοποιούνται από τη Δημοτική Αστυνομία και τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές. Επιπλέον, η Διεύθυνση Καθαριότητας, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, μπορεί να προχωρά σε άρση οχημάτων, που έχουν σταθμεύσει παράνομα, με την επιβολή προστίμων βάσει του σειριακού αριθμού.Η εφαρμογή του νέου κανονισμού θα συνοδευτεί από τη σήμανση και τη διαμόρφωση των ειδικών θέσεων στάθμευσης, την ψηφιακή παρακολούθηση των θέσεων και των χρεώσεων μέσω ειδικής πλατφόρμας, καθώς και από στοχευμένη ενημερωτική καμπάνια προς χρήστες και εταιρείες εκμίσθωσης, ώστε η μετάβαση στο νέο πλαίσιο να γίνει ομαλά και αποτελεσματικά. Με αυτό το βήμα, ο δήμος Αθηναίων επιδιώκει να εντάξει τη μικροκινητικότητα στην καθημερινότητα της πόλης, με προτεραιότητα την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τον σεβασμό του δημόσιου χώρου.